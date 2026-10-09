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Kloi Kardašijan otvoreno je govorila o tome da već godinama apstinira od seksa. U decembru prošle godine navršile su se četiri godine otkako je poslednji put bila seksualno aktivna, a sada se čini da je spremna da ponovo razmisli o svom ljubavnom životu.

Rijaliti zvezda (42) u najavi nove sezone serije "Kardašijanovi" poručila je: "Slobodna sam, možda sam spremna za izlaske." Kardašijanova sa bivšim partnerom Tristanom Tompsonom ima dvoje dece, osmogodišnju ćerku Tru i četvorogodišnjeg sina Tatuma.

Pogledajte u galeriji fotografije Kloi Kardašijan:

1/6 Vidi galeriju Kloi Kardašijan Foto: Printscreen/Instagram, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

O svojoj odluci ranije je govorila i za Elle, objasnivši da nakon raskida nije želela odmah da uskoči u novu vezu. Umesto toga, posvetila se sebi i krenula na terapiju: "Tako je lako spetljati se s nekim samo da bi skrenuo pažnju sa stvari", rekla je tada.

Iako se seks često povezuje sa opuštanjem i bliskošću, dobrovoljna apstinencija nekim ljudima takođe može da odgovara. Psihološke koristi, međutim, nisu jednake za sve i zavise od toga zašto je osoba odlučila da napravi pauzu.

Više vremena za sebe

Jedna od mogućih prednosti apstinencije jeste to što osoba može da dobije više vremena za sebe i razmišljanje o sopstvenim potrebama. Ako su izlasci i romantični odnosi dugo bili važan deo života, njihovo privremeno stavljanje u drugi plan može otvoriti prostor za preispitivanje sopstvenih želja, vrednosti i obrazaca ponašanja.

Kloi Kardašijan Foto: Printscreen/Instagram

Takvu fazu opisala je i Kardašijanova. Nakon raskida, kako je rekla, želela je da shvati šta joj se dešava i zbog čega donosi određene odluke u ljubavnom životu. Terapija joj je pritom pomogla da se više posveti sebi.

Manje pritiska oko ljubavnih odnosa

Za neke ljude izostanak seksualnih odnosa znači i manje briga povezanih sa izlascima, vezama, trudnoćom ili polno prenosivim infekcijama. Pojedini ljudi se osećaju rasterećenije kada seks više nije izvor pritiska ili preokupacije.

Kloi Kardašijan sa sinom Foto: printscreen/instagram/khloekardashian

S druge strane, to ne znači da će apstinencija automatski smanjiti stres. Ako osoba ne želi da bude bez seksualnih odnosa ili joj takva situacija teško pada, to može imati upravo suprotan efekat.

Veća emocionalna nezavisnost

Pauza od veza i seksa nekima može pomoći da se više oslone na druge izvore zadovoljstva i bliskosti. To mogu biti prijateljstva, porodica, hobiji, posao ili vreme provedeno u samoći. Kardašijanova je ranije govorila da joj je nakon raskida bilo važno da se posveti sebi i deci, umesto da odmah traži novu vezu.

"Tako sam srećna", rekla je, iako je istovremeno priznala da se pita hoće li jednog dana ponovo poželeti ljubavnu vezu.

Više prostora za lične ciljeve

Ako osoba više ne troši vreme i energiju na izlaske, dopisivanje i održavanje romantičnih odnosa, taj prostor može usmeriti na druge stvari. To može značiti više vremena za posao, prijatelje, porodicu ili lični razvoj.

Sestre Kardašijan Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Veći fokus može biti jedna od mogućih prednosti dobrovoljne apstinencije, posebno ako je reč o svesnoj odluci kojom osoba želi da se posveti drugim oblastima života. Međutim, te se koristi ne mogu automatski pripisati svima koji ne praktikuju seks.

Na kraju, nema jedinstvenog "normalnog" broja seksualnih odnosa niti je seks nužan za psihološku stabilnost. Jednako tako, apstinencija sama po sebi nije garancija boljeg mentalnog zdravlja. Najvažnije je da je reč o izboru kojim je osoba zadovoljna, a ne o odluci koja joj stvara dodatni pritisak ili nezadovoljstvo.

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