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U okviru programa Ministarstva kulture "Užice - Prestonica kulture Srbije", a povodom 80 godina rada užičkog Narodnog muzeja, otvorena je nova stalna postavka "Nasleđe, putovanje koje traje" i predstavljena istoimena publikacija u čast jubileja. Ministar kulture u tehničkom mandatu Nikola Selaković istakao je tom prilikom da savremeni muzeološki koncept nudi nešto dragoceno - slobodu, a da kombinujući hronologiju s tematskim putanjama, muzej publiku poziva da sama bira sopstvenu stazu kroz vreme, da promišlja, zastaje pred zadivljujućim otkrićima i iznova definiše sopstveni identitet.

Narodni muzej Užice Foto: Privatna arhiva



- Osećam neizmeran ponos što smo, u partnerstvu s Gradom, udahnuli život velikoj viziji u okviru nacionalnog programa "Užice - Prestonica kulture Srbije". Rezultat koji vidimo najsnažniji je materijalni dokaz da umetnost visokih dometa ne pripada ekskluzivno prestoničkim centrima. Kultura istinski živi tamo gde postoje duboki koreni, bogata istorija i zajednica koja ume da je vrednuje i čuva - rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, izložba je kruna užičke titule prestonice kulture Srbije, ali i svečani dug koji vraćamo precima.

- Kroz sve izložene eksponate, fragmenti upijani u detinjstvu dobijaju puni smisao u godinama zrelosti, kad nesvesno divljenje slikama postaje svesna odgovornost. Nekadašnja dečja fasciniranost kulama Starog grada prerasta u državničku obavezu da kule obnovimo, zadivljenost Teslinom svetlošću postaje dužnost da prosvetlimo staze budućim naraštajima, a miris zavičajnog sokaka pretvara se u trajnu potrebu da ga čuvamo. Sad ta rana sećanja i impresije pretačemo u materijalno svedočanstvo koje je garant da zajednička priča neće izbledeti - ukazao je Selaković.

1/23 Vidi galeriju Narodni muzej Užice Foto: Privatna arhiva



Podsećajući da posebnost izložbe leži u tome što prošlost ne posmatra kruto i pravolinijski, već kroz isprepletene tematske putanje, Selaković je poručio da upravo tako, spontano i neposredno, postavka pokreće unutrašnji dijalog s nasleđem - dodiruje one prve, utisnute slike kroz koje čovek odmalena nesvesno sagledava i upoznaje svet oko sebe.

Selaković je zahvalio kolektivu Narodnog muzeja Užice, čija je "višegodišnja stručnost, prožeta istinskom ljubavlju prema rodnoj grudi, danas zablistala u punom sjaju, postavljajući nove, moderne standarde za muzeologiju u celoj zemlji".

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