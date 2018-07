ZLOSTAVLJANJE, DROGA, ALKOHOL I DEPRESIJA: Prošlo je godinu dana od SAMOUBISTVA čuvenog pevača, a njegova TRAGIČNA priča i dalje izaziva JEZU! (FOTO)

Ikona benda 'Linkin Park', dete rastavljenih roditelja, žrtva nasilnika u tinejdžerskim danima, alkoholičar i zavisnik od droga, sve je to bio preminuli pevač Čester Benington. Pre tačno godinu dana, njega su pronašli mrtvog u njegovom domu.

foto: Profimedia

Rođen u Arizoni gde je živeo do svoje 11 godine kao sin jedinac, kada su mu se roditelji rastali. Kasnije je dobio dve polusestre i polubrata, a pohađao je čak tri različite srednje škole. Kao tinejdžer bio je žrtva maloletničkog nasilja i maltretiranja od strane vršnjaka, koje je ostavilo fizičke, ali i psihičke ožiljke na mladom Česteru.



"Tukli su me i prisiljavali na stvari koje nisam želeo da radim, što mi je uništilo samopouzdanje. Kao i većinu ljudi, bilo me je previše strah da to nekome kažem", izjavio je pjevač.

foto: Profimedia

Njegov prvi bend zvao se 'Grey Daze', ali nije imao veliki uspeh što ga je dovelo u svet droge. S nepunih 17 godina, koristio je met, opijum i LSD.

"Kada se setim tog razdoblja dođe mi da plačem, gde mi je bila pamet", priznao je Čester koji se, nakon što je napunio 23 godine, preselio u Los Anđeles i počeo da pevati u bendu koji se zvao 'Zero'. Uskoro nakon njegovog dolaska bend je promenio ime u 'Linkin Park'.



"Tada sam bio skoro beskućnik, spavao sam u autu, a kada su mi pregorela svetla nisam imao novaca da ih zamenim", rekao je Benington. On je toliko truda, energije i strasti dao u taj bend jer je bio na rubu.

foto: Profimedia

"Svi smo se žrtvovali kako bi uspeli da se probijemo, ali Čester je bio poseban. On je znao šta rizkuje i svaki dan nam je govorio 'momci, mislim da se ne trudimo dovoljno", izjavio je njegov kolega iz benda. Njihov trud i upornost na kraju se isplatila, postali su svetski poznati bend koji je 'odgojio' mnoge generacije tinejdžera.

Uprkos uspehu, Čester se ponovno odao drogi, ovoga puta malo 'žešće'. Njegova porodica i prijatelji 2000. godine su morali da naprave intervenciju kako bi ga spasili.

foto: Profimedia



"Nisam imao pojma da sam takvo čudovište, dok mi nisu rekli da postoje dve osobe u meni. Bio je Čester i onaj drugi je**ni nadrogirani tip", priznao je Benington.

Smrt Krisa Kornela, muzičara i njegovog bliskog prijatelja dovela ga je do depresije. Mesec dana od smrti prijatelja, tačno na njegov rođendan kada je Kornel trebao da napuni 53 godine, Čester je oduzeo sebi život u svom domu.

foto: Profimedia

Iza sebe je, osim pesama, ostavio ženu Talindu En Bentli (41) i njihovo troje dece, Tajlera (12), Lilu (7) i Lili (7). Pre Talinde bio je u braku sa Samantom Mari Olit (47) s kojom je takođe imao troje dece, Džejmija (22), Isaja (20) i Drejvena (16).

foto: Profimedia

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir