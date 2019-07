LOŠ MOMAK BALETA DOBRODOŠAO SAMO U SRBIJI? Imao je burnu prošlost, borio se sa zavisnošću od droge i alkohola, njegovu karijeru prate mnogobrojni SKANDALI, a evo ŠTA SAD RADI KOD NAS!

Loš momak svetske baletske scene Sergej Polunjin, koga porede s Rudolfom Nurejevom, nastupiće sa baletom Narodnog pozorišta u predstavi "Romeo i Julija".

Komad će biti premijerno izveden krajem avgusta u Areni di Verona u Italiji, u jednom od najočuvanijih rimskih amfiteatara koji se još uvek koristi, a prima 11.000 ljudi. Za balet "Romeo i Julija", kako su saopštili iz nacionalnog teatra, vlada veliko interesovanje - karte su planule za jedan dan.

foto: Ana Paunković

Rus rođen u Ukrajini zaradio je nadimak "loš momak baleta" nakon što se u prošlosti borio sa zavisnošću od alkohola i droge. Njegovu karijeru prate mnogobrojni skandali i jedino je još dobrodošao i nastupa u Srbiji.



Poslednji u nizu skandala napravio je u Parizu, kad je izbačen iz "Labudovog jezera" zbog homofobije. Umetnički direktor pariske opere i baleta Oreli Dipon rekla je da je Polunjin "talentovani umetnik", ali da svojim "javnim izjavama" pokazuje da ne poštuje njihove vrednosti.



"Muškarac treba da bude muškarac, a žena da bude žena, to je razlog zbog koga imate mu*a. Žene pokušavaju da uzmu muške uloge, jer ih ne je*ete i zato što ste vi sramota", napisao je on na Instagramu.

foto: Ana Paunković

Rekao je i da homoseksualce "treba išamarati", a napao je i ljude sa prekomernom težinom.

"Hajde da ošamarimo debele ljude kad ih vidimo. To će im pomoći i ohrabriti ih da smršaju. Nema poštovanja za lenjost", napisao je on na Instagramu, ali je kasnije ipak izbrisao taj post.



Izvan sveta baleta je najpoznatiji po pojavljivanju u spotu za pesmu irskog pevača Hozijera "Take Me To Church". Ironično, ta pesma, osuđuje Katoličku crkvu zbog njenog stava protiv homoseksualaca.

foto: Željko Jovanović

Dejan Kolarov, Tatjana Tatić, Igor Pastor i Jovana Nestorovski nastupiće u baletu "Romeo i Julija", a koreografiju i režiju potpisuje Johan Koborg, nekadašnji solista Kraljevskog baleta iz Londona i direktor baleta u Bukureštu, a Juliju će odigrati Alina Kodzokaru, takođe solista Kraljevskog baleta iz Londona.



Scenografiju potpisuje Dejvid Umemoto, a raskošne kostime čuveni dizajnerski tim Dolče i Gabana.



Ovo je nastavak uspešne saradnje Narodnog pozorišta i Sergeja Polunjina, koja je započela marta 2019. godine, kada je čuvena zvezda nastupila na Velikoj sceni, a nastavlja se angažovanjem srpskih solista na svetskoj turneji u Italiji i na jesen gostovanjem u baletu "Labudovo jezero".

NEOBIČNO Na grudima tetovaža Putina foto: Beta Dragan Gojić Sergej Polunjin poseduje srpsko i rusko državljanstvo, a na grudima ima tetovažu ruskog predsednika Vladimira Putina. On je rekao da se moli da Putin vodi svet "zato što bi to bila konačna pobeda nad zlom".

Kurir.rs/Foto: Beta, Dragan Gojić

