TEJLOR SVIFT OSVOJILA GLAVNU NAGRADU NA MTV MUZIČKIM I VIDEO NAGRADAMA: Gej prajd pesma najbolja u 2019. godini! (FOTO)

Izvanredna karijera Misi Eliot, reperke, pevačice, tekstopisca, producentkinje i plesačice čiji muzički video snimci su pomakli muzički svet poslednje dve decenije dobila je priznanje za svoju kreativnost na MTV Muzičkih i video nagradama za 2019, gde je Tejlor Svift osvojila glavnu nagradu svojom gej prajd pesmom "You Need to Calm Down".

Misi Eliot je dobila "Majkl Džekson video vangard nagradu" na sinoćnjoj ceremoniji u centru Prudenšal u Njuarku, u američkoj državi Nju Džersi.

foto: EPA/Dj Johnson

"Radila sam vredno dve decenije i nikad nisam mislila da ću stajati ovde i primati ovu nagradu", rekla je Eliot. Četrdesetosmogodišnja pevačica je takođe posvetila svoju nagradu plesačkoj zajednici i rekla da su njene muzičke video inspiracije Dženet Džekson, Madona, Piter Gebrijel i Basta Rajms.

foto: EPA/Dj Johnson

Ona je takođe odala počast pokojnoj R&B ikoni Aliji, sa kojom je bila bliska i sarađivala. Osamnaesta godišnjica Alajine smrti bila je juče.

Tejlor Svift je osvojila nagradu video godine pesmom "You Need to Calm Down". Ona je tom numerom otvorila veče dodele nagrada a kasnije je otpevala i baladu "Lover", naslovnu numeru sa svog novog albuma objavljenog u petak.

foto: EPA/Dj Johnson

Svift i više izvodjača sa videa pojavili su se na bini da prime nagradu. U videu u kome Svift proziva homofobe i one koji je mrze, pojavljuje se više poznatih likova uključujući Elen DeDženeris, Lavern Koks, Ru Pol i postava "Kvir Aja" (Queer Eye).

Svift je sinoć osvojila tri nagrade, čime je sa Arijanom Grande i Bili Ajliš imala najviše pobeda večeri.

Arijana Grande je imenovana umetnicom godine, a Bili Ajliš koja je nagrađena kao najbolja nova umetnica nije prisustvovala sinoćnjoj ceremoniji. Grupa BTS takodje nije prisustvovala ali su osvojili dve nagrade - za najbolju grupu i najbolji K-pop.

foto: EPA/Dj Johnson

Među drugim pobednicima su Kardi B koja je dobila nagradu za najbolju hip hop numeru za vdeo "Money", numera Džonas Bradersa "Sucker" osvojila je nagradu za najbolju pop pesmu.

"Senorita" koju su izveli Šon Mendes i Kamila Kabelo za vreme programa, osvojila je nagradu za najbolu kolaboraciju i kameru, a "Call You Mine", Čejnsmoukersa i Bibi Redže nagradu za najbolji ples.

"Old Town road", pesma koja je najduže bila broj jedan na listi Bilboradovih najboljih 100 pesama, osvojila je nagradu za pesmu godinu i za najbolju režiju.

Kurir.rs/ Beta/ Foto: EPA/Dj Johnson

Kurir