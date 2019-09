DRUGOVI SU ME U ŠKOLI MUČILI JER SAM BIO DEBEO I BUBULJIČAV! Srpski jutjuber otkrio JEZIVE detalje nasilja koje je proživeo: Pamtim lica 20 mučitelja, a kad ih danas sretnem na ulici...

Promenio sam tri škole da bih pobega od vršnjačkog nasilja, ali svuda su me iznova i iznova maltretirali i mučili! Bio sam debeo, imao jako puno bubuljica, a stajling mi je bio katastrofa. Bio sam jedan veliki luzer i zbog toga sam bio zlostavljan, priča Miloš Ivanović (25), jedan od najpoznatijih srpskih jutjubera, poznat kao Lošmi Panda.

Ovaj mladi Novosadanin, čiji snimci na Jutjubu imaju više od 30 miliona pregleda, ispovedio se podstaknut nedavnim stravičnim snimcima mučenja devojčice u školi u Barajevu (pogledajte okvir).

Krio od roditelja

"U školi sam bio zlostavljan na milion i jedan način. Zbog toga sam promenio čak tri škole, ali ne mogu da se odlučim u kojoj školi su me najviše maltretirali. I to samo zbog toga što sam se izdvajao od ostale dece na osnovu muzike koju sam slušao, crtanja i svih drugih neočekivanih stvari koje sam radio", rekao je Miloš. On kaže da roditeljma nikada nije rekao da ga druga deca šikaniraju, ali do danas pamti sve ono strašno što je doživeo u školi.

"Mogu da navedem bukvalno 20 ljudi čije likove i dan danas pamtim. Kada ih sretnem na ulici, setim se da su mi ti ljudi pretili u školi. To su neke rane koje ne mogu da se zaleče. U tim godinama, sem mojih prijatelja koji su me branili, nikada nisam imao kome da se obratim. Nisam želeo da nerviram svoje roditelje i nisam želeo da ispadnem slabić. Nisam hteo da pravim probleme i uvek sam ja bio taj koji beži od tuče. Bio sam u stanju da se okrenem, uhvatim sprint i da bežim koliko me noge nose. Nikada u životu nisam nikoga udario - ispričao je Miloš.

On kaže da je srećan što je i kao osnovac bio dovoljno jak da izdrži sve nedaće koje su ga snašle.

"Naučiš valjda da se nosiš sa tim, eto... Poenta priče jeste da jako malo ljudi može da stvori odbrambeni mehanizam da te toliko toksičnih ljudi svakodnevno maltretira, a ti da radiš na sebi do te mere da ih nadjačaš. Ja nemam ništa protiv tih ljudi koji su mi tada pretili jer smatram da takav način ponašanja dolazi iz kuće. Sam čin da je dete u stanju da udari nekoga znači da je ono samo puno puta u životu 'popilo' šamar ili da je to videlo od nekog od bliskih članova porodice", smatra Miloš.



Miloš lvanović postao je poznat po svojim kratkim i smešnim video snimcima u kojima se prerušava u neku od tri ličnosti: Lošmi Pandu, Jadranku ili Mađara Balija.

Pružio sam podršku devojčici iz Barajeva Miloš lvanović kaže da je stupio u kontakt sa devojčicom iz Barajeva koju su drugarice iz razreda šamarale naočigled brojne druge dece, koja nisu uradila ništa da nasilje spreče već su sve vreme snimala ovaj jezivi incident. Devojčica ima brata sa autizmom, samohranu majku i verujem da joj život nije med i mleko. Za razliku od nas koji smo imali lepa detinjstva, postoje deca koja pate u životu, koja se bore sa stvarima sa kojima se ni tridesetogodišnjaci ne bi znali boriti - rekao je on. foto: screenshot

