OTAC MI JE BIO HOMOSEKSUALAC, A JA TO NISAM ZNAO! IMAO JE SVOJE DEMONE: Izlazi knjiga o ocu Roberta de Nira, ali on NE SME DA JE PROČITA!

Dozvolio je autorima knjige o njegovom ocu uvid u lične beleške Roberta de Nira starijeg , ali on ne može da ih čita. Teško je glumcu Robertu de Niru da se suoči sa onim što je nazvao "demoni" čoveka koji mu je podario život.



"Strah me je da ih čitam. Pročitaću ih kada budem spreman za to, ali u ovom momentu ovo je moj način da se nosim sa tim", rekao je višestruko nagrađivani glumac Robert de Niro za "Observer" i dodao:

"Tužno mi je da to čitam. On je imao svoje demone. Žao mi je".



Šta to toliko plaši poznato ime svetskog filma?

U knjizi o ocu Oskarovca čuvenom slikaru Robertu de Niru starijem koja nosi naziv "Robert De Niro, Sr: Paintings, Drawings and Writings: 1942-1993" ("Robert de Niro stariji: slikanje, crtanje i pisanje: 1942- 1993") , a koju će narednog meseca izdati kuća "Ricoli", govori se o njegovoj borbi da zaradi dovoljno novca, da dobije priznanje kao umetnik, o anksioznosti i mentalnim problemima kao i o homoseksualnosti zbog koje se raspao njegov brak sa glumčevom majkom i to dok je De Niro junior bio još dete.

foto: Profimedia

Materijal za knjigu pronađen je u četiri sveske (časopisa) koje je iza sebe ostavio De Niro senior nakon smrti 1993. godine.

U beleškama koje je pisao 10 godina počevši od 1963. izneo je svoje najintimnije misli.

Ko je bio otac Roberta de Nira?

Robert stariji intrigira javnost i zbog slavnog sina, a i zbog svoje umetničke karijere.



On je bio veoma poznato ime na nujorškoj umetničkoj sceni 40-ih i 50-ih godina 20- veka. Slikao je pejzaže, portrete i mrtvu prirodu kombinacijom apstraktnih i ekspresionističkih stilova i to, kako stručnjaci ocenjuju, veoma hrabrim izborom boja. Radio je inspirisan francuskim slikarom Anrijem Matisom.

Izvodi iz knjige



Knjiga će sledećeg meseca ugledati svetlo dana, ali su neki njeni odlomci već sada poznati.

De Nirov je otac je u beleškama pisao: "Dok se ne izlečim od svoje mentalne i emocionalne bolesti", "Ako Bog ne želi da budem homoseksualac (zbog čega sećam veliku krivicu), pronaći ću ženu koju ću voleti i koja će mene voleti. Ali ja zaista ne želim da izlečim svoju homoseksulanost", "Pun sam straha, od neprijatnosti koju izazivaju moje misle, osećanja, osećaji i instikti".



Čak je sumnjao i u pisanje beleški: "Toliko toga sam izostavio. Moje jadikovanje, plač, samosažaljenje i žalenje su mnogo veći nego što su ovde naznačeni".

Čuvenom sinu teško je da čita sve ovo jer sa ocem nikada nije pričao o njegovim strahovima i strepnjama, makar ne na "dovoljno jasan način".

Ali je ispričao druge detalje o ocu slikaru, poput ovog: iako su njegovi radovi bili izloženi u Metropoliten muzeju i Vitni muzeju američke umetnosti, on je živeo u studiju koji je bio "sav u neredu".

foto: Profimedia

O OČEVOJ HOMOSEKSUALNOSTI



Homoseksualnost njujorškog slikara važan je deo knjige.

"Nisam bio svestan toga. Majka mi je to kasnije rekla, ali kada ste mladi, izvodite određene zaključke. Nekako sam to razumeo", prokomentarisao je Robert.

Junior i stariji de Niro bili su, kako je glumac otkrio, ponosni na rad onog drugog, ali to nikada nisu rekli.

"Nije da samo sedeli jedan uz drugog i da mi je rekao: "Dopada mi se ovaj film", ali sam znao da je bio ponosan", dodao je čuveni Vito Korelone iz kultnog "Kuma 2".

OTAC O SINU



U knjizi ima reči i o sinu.

Robert de Niro senior je pisao da je njegov naslednik dobijao sve vrste pozorišnih i filmskih uloga.

"Moja mala lutka je odrasla", glasi rečenica posvećena sinu.



Upamtio je otac jednu scenu posebno- ugledao je sina, preplanulog od sunčanice, koji se tako spremao za novu ulogu:

"Želeo sam da prstima prođem kroz njegovu kosu i da ga poljubim, ali teško da bi on to cenio".

U knjizi se govori i o novčanim problemima koji su mučili umetnika iz Njujorka (to je potvrdio i kustos Njujorškog muzeja Čarls Stakej).

"Kada sam počeo da zarađujem od glume, pomogao sam mu. Bio je veoma ponosan na mene. Deo njega u to vreme kao da je hteo da mi kaže: "Voleo bih da sam ja tako uspešan". Uvek mi je govorio: "velike umetnike priznaju mnogo, mnogo godina nakon njihove smrti".

foto: Profimedia

DE NIROV OTAC BIO ČUDO OD DETETA



Knjiga ponovo podseća na impresivne podatke o Robertu de Niru starijem. Rodio se u Surakuzi, u Njujorku, bio je irsko- italijanskog porekla.

Bio je čudo od deteta, sa 11 godina počeo je da predaje u Muzeju lepih umetnosti u Sirakuzi gde mu je bila obezbeđena i posebna prostorija za rad.



Delovima je impresionirao kolekcionarku Pegi Gugenhajm, koja je postala njegova mentorka.

Slikar de Niro je prvu izložbu priredio sa 23 godine, a Klement Grinberg je tada napisao: " Gugenhajm je otkrila još jednog značajnog mladog, apstraktnog slikara".



Robert de Niro je 2014. snimio dokumentarac o ocu, koji je prikazan na HBO. U njemu su citirani neki delovi iz časopisa, ali samo mali procenat.

foto: Profimedia

