ROBERT DE NIRO (76) U NOVOM FILMU IMA 34 GODINE: Transformacija je NEVEROVATNA, a ovo mu je glavni partner! Svi su ODUŠEVLJENI (FOTO)

Robert De Niro i Al Paćino tumače glavne ulogu u novom filmu "Irac", koji je režirao Martin Skorseze. Fil je premijerno prikazan u petak na Njujorškom filmskom festivalu.

Gangsterski film sniman je na 117 različitih lokacija, a traje 3 sata i 29 minuta.

Scorsese i De Niro, čija je suradnja započela filmom Ulice zla iz 1973., koji je proslavio obojicu, počeli su planirati filmsku adaptaciju knjige Charlesa Brandta "I Heard You Paint Houses", prije 12 godina. Ovo će biti najskuplji Skorsezeov film do sada s obzirom na to da je radnja filma smeštena u dva razdoblja u kojima će morati da se digitalno dorade likovi koje tumače Robert De Niro, Al Paćino i Džo Peši.

foto: Profimedia

"Irac" je nadimak Frenka Širana, čiji je život opisan opisan u krimi romanu Čarlsa Branta "I Heard You Paint Houses"

Širana, koji je navodno ubio više od 25 ljudi po naredbi šefa mafije Rasela Baflina (Džo Peši), tumači De Niro, dok vozača kamiona i sindikalnog vođu Džimija Hofu glumi Al Paćino.

U filmu je korišćena posebna tehnologija kojom su se glumci podmladili, pa tako De Niro (76) glumi Širana od njegove 34. godine, odnosno od 1955., do smrti 2003., u 83. godini.

Inače, "Dobri momci", "Kazino" i "Pokojni", poznati su Skorsezeovi gangsterski filmovi, a u prva dva su De Niro i Peši glavni likovi.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir