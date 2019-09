BILA JE NA SPISKU NAJLEPŠIH LJUDI NA SVETU, A SADA SE IZOBLIČILA: Glumica preterala sa korekcijama?! (FOTO)

Glumica Kameron Dijaz (47), na vrhuncu popularnosti važila je za jednu od najseksipilnijih zvezda Holivuda. U međuvrmeneu se povukla iz javnog života i već pet godina nije ništa snimila. Poslednju ulogu odigrala je još 2014. u filmu 'Annie', za koje kritika nije imala baš lepe komentare.

Ipak, paparaci i dalje vole da je uhvate u svakodnevnim šetnjama Beverli Hilsom. Najnovije fotografije glumice, iznenadile su veliki broj njenih fanova, pa se pitaju šta se to dogodilo s njenim licem.

Kako estetsko ulepšavanje nije ništa novo u Holivudu, većina pretpostavlja da je korekcija kod 'plastičara' pošla po zlu. Šta god da je uzrok pomalo neobičnom licu donedavno velike holivudske zvezde, ona je nedavno izjavila kako joj gluma i svet šoubiza uopšte ne nedostaju.

- Na svojoj koži sam počela da doćivljavam svetsku slavu kad sam imala 22 godine, a to je bilo pre 25 godina. To je bilo jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovine svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vreme za sebe, reorganizujem se i odaberem kako i kad želim da se vratim - rekla je Dijaz.

Kameron je svoju karijeru započela sredinom 90-ih ulogom u filmu 'Maska'. Pre njega nije imala nikakvog glumačkog iskustva, ali je od 1994., kada je film ugledao svetlo dana, zaređala brojne uspešne uloge.

