SENKE DALE OMAŽ MARKU NIKOLIĆU: Napustio nas je 20 dana pre OVE SCENE! Evo šta je po scenariju bilo predviđeno, a niko nije znao da će se STVARNO desiti!

U prvoj epizodi druge sezone serije "Senke nad Balkanom", na samom početku ista ekipa ovog projekta odala je omaž Marku Nikoliću, koji je igrao Luku, dedu Stanka Pletikosića, kog tumači Andrija Kuzmanović.

Naime, jedna od prvih scena odvila se na groblju, gde inspektor Stanko sahranjuje svog dedu Luku, koga je igrao veliki Marko Nikolić.

foto: Damir Dervišagić

Voljeni "Giga Moravac" preminuo je 2. januara ove godine, a uloga Luke Pletikosića u "Senkama" bila mu je jedna od poslednjih.

Na pitanje da li je Lukina smrt bila planirana ili je scenario promenjen nakon što je sam Marko preminuo, Andrija je za Telegraf rekao:

- Po scenariju je to već bilo predviđeno, ali mislim da nas je Marko napustio 15-20 dana pre toga, tako da to nije dodato. To je trebalo da se desi, jer se Stanku dešavaju neke turbulentne stvari, pa i ta.

foto: Printscreen Balkanskom ulicom

Kurir.rs/Telegraf.rs/Foto:Printscreen/youtube/Nova S

Kurir