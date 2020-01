ŠNAJDERKA, VETERINAR, PROFESOR ISTORIJE! Ovi srpski GLUMCI nisu kročili na AKADEMIJU, ali zato imaju ove diplome

Mnoge legende srpskog glumišta zapravo nikada nisu završile Akademiju, ili su pokušale, a nisu prošle na prijemnom.

Ostvarili su niz uspešnih filmskih, televizijskih ali i pozorišnih uloga. Nacija im se divila zbog njihovih talenata, a oni nsu imali diplomu glumca.

Mnogi uspešni glumci mlaže generacije takođe nisu diplomirali Fakultet dramskih umetnosti.

Pavle Vuisić Pavle Vuisić je nekadašnji jugoslovenski glumac. Glumom se aktivno bavio od 1950. godine, a malo ljudi zapravo zna da on nije završio Fakultet dramskih umetnosti. Studirao je pravo i sve do početka 50-ih ogledao se u novinarstvu (Radio Beograd). Nepunu sezonu glumio je u Pančevačkom pozorištu, istovremeno je statirao na filmu Čudotvorni mač (1950) Voje Nanovića i bezuspešno pokušao da se upiše na Akademiju.

foto: Printscreen

Snimio je veliki broj filmova i televizijskih serija (tačno 177). Nije imao formalnog glumačkog obrazovanja. Bio je glumac širokog dijapazona, te glumio u raznim ulogama.

Miodrag Petrović Čkalja

Miodrag Petrović Čkalja bio je poznati srpski glumac i jedan od najistaknutijih komičara na ovim prostorima. Iako je glumio u mnogobrojnim kultnim filmovima i serijama, Čkalja je zapravo završio studije veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

foto: Printskrin/Jutjub

Radmila Savićević

Rođena je kao Radmila Milenković, 8. februara 1926. u Kruševcu, ova izvrsna glumica nije živela u izobilju, ali toplinu koju je dobijala od majke Cane bila je dovoljna da njeno detinjstvo bude kako je govorila srećno. - Krštena sam posle sedam godina jer nisu hteli da me prime u školu dok nisam bila krštena. To je bio uslov za to vreme. To je bilo strašno. Mog mlađeg brata i mene tata nije hteo da krsti, tada nismo razumeli zašto, valjda iz nekih svojih uverenja. Moj otac je čak zbog toga morao da ode i da ostavi moju majku sa troje dece bez igde ičega. Ali majke su uvek majke izbore se do kraja. Mi smo imali jedno lepo, siromašno detinjstvo. Ono je bilo toplo, ljudski - prisetila se davne 1992. godine Radmila Savićević za emisiju "Veče sa zvezdama".

Radmila je završila Žensku zanatsku školu jer majka nije imala mogućnosti da joj pruži školovanje u gimnaziji u kojoj su išla deca bogataša. Kako je znala da joj ne može priušti odlazak na studije, majka ju je usmerila da završi žensku stručnu spremu, kako bi imala svoj zanat i time obezbedila sebi siguran hleb. Majka je želela da Rada bude šnajderka, i da joj, kad dođe vreme, preda mašinu u miraz i uda je.

foto: Printscreen

Neda Arnerić Glumica Neda Arnerić odigrala je niz zapaženih uloga na filmu, seriji i pozorištu. U svet glume ušla je vrlo rano, a mnogi će se iznenaditi kada saznaju da nije završila Fakultet dramskih umetnosti.

Neda je sa 16 godina upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Milenka Maričića. Međutim, nije završila Akademiju jer je zakon branio da studenti prve i druge godine snimaju filmove i predstave, a Nedi su stizale brojne ponude koje nije mogla da odbije.

Njeni roditelji su insistirali da bude fakultetski obrazovana jer su se plašili da neće imati od čega da živi kada popularnost prođe. Zato je glumica zagrejala stolicu i 1980. godine je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

foto: Dragana Udovičić

Zinaida Dedakin Zeneida se odlučila za glumu kada je već bila oformljena ličnost. Nije završila glumu, već se za borila i izborila iz čiste ljubavi. Završavala je škole preko Dadova i „Krsmanca”, a prve profesionalne korake napravila je u Narodnom pozorištu u Zenici.

Prvu priliku da pokaže talenat stekla je u Narodnom pozorištu u Zenici, te je kao 26-godišnjakinja bila prinuđena da napusti rodni Beograd u čijim teatrima tada za nju nije bilo mesta, i sreću potraži negde drugde. I pronašla je. Simpatična kuvarica u Jezinoj kafani iz "Porodičnog blaga" s vremenom je prošetala kroz različita zanimanja i likove, gde je svakom dala poseban pečat. Sada je geldamo u seriji "Urgentni centar".

foto: Printskrin I Damir Dervišagić

Luka Raco Luka Raco je glumac mlađe generacije koji tumači ulogu Riste u seriji "Sinđelići". 2013. godine je diplomirao ekonomiju. Veliku popularnost kod lepšeg pola stekao je i zahvaljujući atraktivnom fizičkom izgledu. 2012. godine proglašen je za "Mistera Srbije".

foto: Dragana Udovičić

