MIODRAG RADONJIĆ PROGOVORIO O DEVOJCI: Mi se ne krijemo, ona mi je NAJVEĆA PODRŠKA! A evo kako ga je OSVOJILA!

Miodrag Radonjić, iako je već duže vreme zauzet, svoju uzabranicu ne eksponira u javnosti. Međutim, glumac tvrdi da je zapravo uopšte ne krije, već da nisu svi događaji oni na kojima je neophodno da dolaze ruku pod ruku.

"Moja devojka mi je najveća podrška generalno u životu i ako nismo na svim događajima zajedno, to nije kao da se mi sad krijemo. Jednostavno pojavimo se zajedno tamo gde je mesto da se to desi, gde nema potrebe, ne pojavljujemo se", objasnio je on, a na pitanje čime ga je osvojila, kratko je poručio:

"Pa zaljubio sam se u nju. Tu nema ništa racionalno, to je ljubav."

Inače, Miodraga trenutno publika ima priliku da gleda u nastavku serije "Južni vetar" u ulozi Baće, od koga se glumac privatno dosta razlikuje. Ipak, kako sam tvrdi, uspeo je da nađe sličnosti iz svakodnevice i primeni ih u oblikovanju ovog zanimljivog lika.

"Mislim da je važno da glumac pronađe neko neposredno iskustvo s ulogom koju igra. Da nađe neku vezu između sebe i tog lika. Nije uslovno da to imaš u sebi apsolutno da bi to odigrao, jer možeš da implementiraš svoje osobine u taj lik i da nadogradiš njegov karakter", kaže Miodrag, pa dodaje:

"Recimo, i ja umem da budem besan kao što je Baća besan, ili tužan, samo on to ispoljava na drugi način."

Glumac takođe tvrdi da se najviše razlikuje od pomenutog lika jer se zasitio određenih stvari i zna da napravi balans u životu.

"Generalno volim život i neki provod, ali prerastao sam tu fazu kad ne mogu da odolim nekim stvarima. Uvek razmislim šta mi je kad potrebno. Ali postoji jedna stvar kojoj ne mogu da odolim, to je teletina ispod sača", šaljivo zaključuje Radonjić.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Vladimir Šporčić

