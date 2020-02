GLUMCU UPUCALI OCA ISPRED KUĆE! Mlađu sestru silovala ČETVRORICA, a polubraća izginula u borbi s ajkulom! JEZIVA SUDBINA

Iako je uspeo da se probije i obogati kao glumac, život Kelsija Gramera uopšte nije mazio.

Pre svega, njegovi roditelji razveli su se kada je imao tek dve godine. Tada je majka Sali sina i ćerku Karen odvela svom ocu, koji joj je pomogao u njihovom odrastanju sledećih devet godina, pa sve do smrti. Glumčev otac Frenk Gramer bio je vlasnik jednog restorana, a u aprilu 1968. godine, muškarac po imenu Artur B. Najls zapalio je njegov auto ispred kuće u kojoj je Frank živeo sa svojom novom porodicom - suprugom Elizabet i njihovo četvoro dece, Beti, Džonom, Bilijem i Stivenom.

Kada je Frenk izašao iz kuće da vidi šta se događa, Najls mu je prišao i dva puta ga upucao. Tokom suđenja, Elizabet je rekla da je izašla napolje iz kuće i pomerila Frenkovo telo ispred Najlsovog automobila, jer je on još nameravao i da ga pregazi.

Kelsi je tada imao 13 godina.

Najls nije dobio zatvorsku kaznu jer je proglašen psihičkim bolesnikom, te je proveo dvadeset godina u psihijatarskoj ustanovi. Sud je 1994. godine zaključio da Najls više nije pretnja društvu i pušten je na slobodu. Krajem 2002. sudija je Najlsu odredio zabranu prilaska svom sinu, a sledeće godine u martu Najls je sudiji pretio smrću zbog čega je završio u zatvoru.

Sedam godina nakon toga, kada je Kelsiju bilo 20, njegovu mlađu sestru, tada osamnaestogodišnju Karen, silovala su četiri muškarca, a ubio ju je Fredi Li Glen koji je učestvovao u nizu ubistava u julu 1975. godine.

Fredi je bio zaposlen kao civil u vojnom objektu Fort Karson u Koloradu. Sa dvojicom vojnika ubio je kuvara jednog hotela 19. jula. Vojnik Majkl Korbet upucao ga je u glavu, a od ubistva su "zaradili" 50 centi koliko su pronašli kod kuvara. Nedelju dana nakon tog ubistva, Korbet je rekao jednom od vojnika Fort Karsona da će mu prodati marihuanu.

Kada je vojnik došao na mesto sastanka, Korbet ga je probo svojim bajonetom i ubio ga je.

Nakon svoje smene, Karen sedela je ispred restorana u Kolorado Springsu u kojem je radila kao konobarica. Fredi, Korbet i još dva muškarca odlučili su, pak, da te noći opljačkaju restoran. Unutra, međutim, nisu našli ni pare, ali im je pažnju privukla Karen koja je čekala dečka da je poveze kući.

Zgrabili su je i strpali u auto i odvezli do stana jednog od muškaraca. Fredi, Korbet i druga dvojica su je naizmenično silovali četiri sata. Nakon toga, preko glave su joj stavili tkaninu i rekli su joj da će je odvesti kući. Ostavili su je na jednom parkingu, a iz automobila je odjednom izašao i Glen, koji je bio na LSD-u. Izvadio je nož i ubo je u leđa, a zatim i u ruku i u vrat. Pre nego što je umrla, Karen je pokušala da pozvoni na vrata obližnje kuće ali nije uspela, a tamo ju je policija i pronašla. Kelsi, koji je tada pohađao prestižnu školu Džulijard u Njujorku, sledeće nedelje se vratio u Kolorado, identifikovao telo svoje mlađe sestre i nesrećnu vest javio njihovoj majci. Odmah je odustao od fakulteta, pa je sledećih nekoliko dana spavao u parku gde je, priznao je kasnije, razmišljao o samoubistvu. Iako nije bio ni u istom gradu kada je njegova sestra ubijena, celog svog života Kelsi živi s krivicom.

"Bio sam joj stariji brat. Trebalo je da je zaštitim, ali nisam mogao. To me je gotovo uništilo. Znam da ta krivica nije racionalna, ali to je vrlo teško objasniti", ispričao je on jednom prilikom za strane medije.

Glen je, sa druge strane, zbog tri ubistva osuđen na smrt, ali 1978. godine vrhovni sud je povukao mogućnost te vrste kazne. Kelsi je bio pozvan na saslušanje ubice svoje sestre 2009. godine, kada je Glen imao šanse da izađe iz zatvora zbog dobrog vladanja.

"Opraštam ti i prihvatam tvoje izvinjenje. Ali ne mogu da podržim tvoj izlazak na slobodu. Da to učinim, izdao bih život svoje sestre. Ti si monstrum i ubica", rekao je glumac koji se još dva puta nakon toga pojavio na saslušanju i tako onemogućio Glenov izlazak iz zatvora.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, prvog juna 1980. godine, Kelsijeva polubraća Stiven i Bili umrli su u bizarnom incidentu.

Bilija je napao morski pas, a Stiven je pokušavao da ga spase, pri čemu je poginuo. Bilijevo telo nikada nije pronađeno, a Stivena su mrtvog našli na obali. Osim toga, Kelsijev dobar prijatelj i producent serije "Frejžer", Dejvid Ejdžel, umro je 11. septembra jer se nalazio u avionu koji se prvi poletio u Svetski trgovački centar. S Dejvidom u avionu bila je i njegova supruga Lin.

Iako je uspešno izgradio karijeru na televiziji, mračni događaji u njegovom životu ostavili su na Kelsija teške posledice. Sa smrću sestre nikada se nije pomirio, kao ni sa osećajem krivice. Godinama je odlazio na seanse kako bi, kaže, razgovarao s mrtvima. On je otkrio da priča sa svojom pokojnom sestrom, ali i s nekim muškarcem po imenu Aleks koji je, kaže glumac, rođen 15 godina pre Isusa Hrista. Zbog svega što mu se dogodilo, Gramer veruje da je na njegovu porodicu bačena kletva koja ih prati već generacijama. Pre oko dvadeset godina odao se alkoholu i drogama, zbog čega je išao na lečenje i tokom snimanja serije "Frejžer". Ali glumčevi saradnici tvrde da Kelsi nikada nije dopustio da mu zbog zavisnosti pate gluma ili produkcija.

"Reditelj bi se izdrao: 'Akcija', a Kelsi bi postao Frejžer i upustio se u dugi i komplikovani dijalog i bio bi savršen do najmanjeg detalja. A zatim bi snimanje scene bilo gotovo, pa bi se Gramer vratio u svoje normalno stanje, umoran i tupog pogleda. Bila je neverovatna transformacija", pričao je scenarista Den O'Šenon.

Gramer je 1988. godine zbog zavisnosti završio i u zatvoru na 30 dana, nakon što je uhapšen jer je vozio pijan i u autu mu je pronađen kokain. Sve je to uticalo i na njegovo zdravlje pa je 2008. godine imao srčani udar tokom odmora s tadašnjom suprugom. Lekari su mu rekli da je za dlaku izbegao smrt.

Gramer se, inače, ženio četiri puta.

Njegova prva supruga bila je plesačica Dorin Alderman, s kojom je dobio i prvu ćerku Spenser. Njihova veza je trajala manje od godinu dana, ali u braku su ostali još osam godina zbog ćerke. U to vreme, Kelsi se borio s alkoholizmom i jedva je sastavljao kraj s krajem, radeći u lokalnim pozorištima. Idući brak sklopio je 1992. godine s bivšom striptizetom Li-En Suhani koja je počela da ga tuče od trenutka kada su se upoznali u baru u kojem je ona radila. Na dan njihovog venčanja, Kelsi je na oku imao masnicu.

"Kako bi bila sigurna da je nikada neću ostaviti, uverila me da sam bezvredan, ružan, netalentovan i da nisam vredan ljubavi. Pljuvala je na mene, šamarala me, udarala me i tukla, razbijala čaše na mojoj glavi, pocepala je fotografije ljudi koje voli i pretila je da će ubiti mene i sebe", napisao je Gramer u svojoj autobiografiji.

Glumac je svoju agresivnu suprugu isterao iz zajedničkog stana kada je ona bila u trećem mesecu trudnoće, a ona je ubrzo spontano pobacila njihovo dete i pokušala da se ubije. Pri kraju braka s Li-En, Kelsi je započeo vezu sa šminkerkom Bari Bakner, koja mu je rodila drugu ćerku, Kandans Grir.

Nakon toga, upustio se u niz kratkih veza, uključujući i onu s Plejbojevim modelom Tami Aleksander, koja je nakon njihove veze medijima pričala detalje o njihovom seksualnom životu. S njom je prekinuo nakon što su krenule glasine da ju je varao s tinejdžerkom koja mu je čuvala ćerku. Par je tokom veze objavio veridbu, pojavivši se zajedno na naslovnici časopisa People.

Gramer je zatim upoznao još jednu "zečicu", Kamil Donatači, s kojom se oženio 1997. godine. S njom ima ćerku Mejson Oliviju i sina Džada Gordona, koju im je rodila surogat majka. Donataci je zatražila razvod 2010. godine. Kasnije iste godine, Gramer je otkrio da očekuje peto dete s devojkom, 25 godina mlađom producentkinjom Kejt Volš, ali je ona pobacila dete. Par se venčao u februaru 2011. godine, a Volš je godinu dana kasnije rodila ćerku Fejt Evanđelin Elisu (4), a dve godine kasnije i sina Kelsija Gabrijela Elajasa (2). Fejt je trebalo da ima brata blizanca, ali je umro malo pre porođaja.

Par trenutno očekuje treće dete, a Gramer ističe da mu je Kejt vratila veru u ljubav i skladan porodičan život.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Profimedia

Kurir