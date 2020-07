IŠLA JE S DRUGARICAMA DA GLEDA BIKOVIĆA, A ZAVRŠILA S NJIM! Ovako je Stevan Piale upoznao ŽENU!

Stevan Piale suprugu Unu upoznao je 2011. godine, na snimanju "Šešira profesora Koste Vujića". Sada, par čeka prvo dete. Glumac uopšte ne krije kolik oje uzbuđen što će se uskoro ostvariti u ulozi oca.

"Una je bila sa drugaricama, došla je da gleda Bikovića i te poznate glumce (smeh). Negde je ugledala i mene", rekao je on u "Exkluzivu" jednom prilikom: "Njena sestra me je 2014. namenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča."

"Veoma je kooperativna i lagana. Ispunjavam sve što zatraži, a što je u mojoj mogućnosti. Sve sam svesniji da postajem tata, ali mislim da sam i dalje daleko od tog osećaja koji Una ima u ovom periodu", izjavio je za domaće medije on.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

