ISKRENA ISPOVEST PETRA BENČINE! Glumac o poslu, odlasku iz Beograda, a OVO mu je NAJVAŽNIJE!

Glumac Petar Benčina otkrio je da su mu neretke uloge negativaca veoma zahtevne, te da zato često istražuje i "kopa po sebi" da bi publici na pravi način doneo lik koji tumači. Kako ističe, samopouzdanje je jako važno - ali samo ako je utemeljeno na iskustvu i radu.

"Verovatno isto kao i svakome, samopouzdanje je meni nešto što se stiče i što je važno, nema čoveka koji bez njega može da učini bio šta. Naravno, sigurno da sam gubio samopouzdanje, to je stalno neko preispitivanje. Preispituješ sve što radiš i što rade ljudi oko tebe. Ako je to samopouzdanje utemeljeno u iskustvu i u radu, ono je korisno, a ako neko ima samopouzdanje bez nekog pokrića, onda je to pogubno. Kad se baviš sudbinom čoveka kojeg igraš, preispituješ se, istražuješ i kopaš po sebi i onome što imaš od materijala za tipa kojeg tumačiš", iskren je bio on.

Petar otkriva i da se nada da će na jesen svi glumci imati više posla i angažmana, ali da će otići na odmor van prestonice ukoliko bude prilike.

"Osim što su neke predstave koje su predviđene da se igraju na otvorenom otkazane, ne oseća se mnogo pandemija, ali naravno da se svi nadamo da će jesen biti ipak drugačija i da će se sve smiriti do tada. Što se snimanja tiče, čujem da se određene stvari odlažu. Imperativ svima jeste da se poštuju mere koje su zadate i da se sačuva ekipa od razbolevanja. Naravno, na producentima je da odluče šta i kako", rekao je on pa dodao:

"Ako nam se ukaže prilika da odemo van Beograda, zašto da ne. Ali videćemo koliko će nam posao to dozvoliti", zaključio je on.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Nemanja Nikolić

