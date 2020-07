PROŠLO JE 20 GODINA OTKAKO SU BILI ZAJEDNO! A ona je svakako ostala najveća ljubav Džima Kerija? HIT!

Džim Keri pre dve decenije bio je u jednogodišnjoj vezi sa koleginicom glumicom Rene Zelveger, za koju sada tvrdi da je bila ljubav njegovog života - koliko mu je ostala posebna. On je u intervjuu za jedne strane medije iznenadio ovom informacijom, prisećajući se zajednički provedenih trenutaka sa njom.

Par se upoznao na snimanju "Me, Myself and Irene", a on je u svojoj biografiji takođe priznao da mu je ona uvek bila draga.

"I danas smatram da je vrlo draga", tvrdi Keri.

Inače, Džim je sa konobaricom Melisom dobio ćerku Loren Holi, a posle tog braka viđao se sa Dženi Mekarti do 2010. Sa Rene nikada nije obnovio romansu, prenose strani mediji.

