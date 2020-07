KIM MOLI LJUDE DA POŠTEDE KANJEA KRITIKA Posle mitinga otkrila detalje reperovog ZDRAVSTVENOG STANJA?! ŠOK! (FOTO)

Nakon Kanjeovog govora na prvom mitingu koji je održao u sklopu svoje kampanje, te navoda da žena i njena majka žele da ga "zatvore na lečenje", Kim Kardašijan se oglasila putem društvene mreže Instagram te ukazala javnosti na reperovo zdravstveno stanje. Kako prenose domaći mediji, ona je ljude javno pozvala da pokažu saosećanje, empatiju i razumevanje prema njenom suprugu koji je izazvao pometnju u nizu objava preko društvenih mreža, navodeći da on pati od bipolarnog poremećaja.

Naime, "svi koji poznaju Kanjea znaju da njegove reči nekada nisu u skladu sa njegovim namerama", te da je to poseban trag ostavilo na njihovu porodicu, kao i da ona uglavnom ne priča o tome jer štiti svoju decu od svega.

"Kao što mnogi znate, Kanje ima bipolaran poremećaj. Svako ko ovo ima ili ima nekog u svom životu koji to ima zna koliko je komplikovano i bolno da se to shvati. Nikad nisam javno govorila kako je to uticalo na nas kod kuće, jer štitim našu decu i Kanjeovo pravo na privatnost, kada se radi o njegovom zdravlju. Ali, danas smatram da treba da to komentarišem zbog stigme i pogrešnih shvatanja oko mentalnog zdravlja", počela je ona, pa dodala da razume da je Kanje podložan kritici zato jer je javna ličnost i da njegova dela nekad mogu da izazovu jaka mišljenja i emocije.

Naglasila je da je svakako on brilijantna, ali komplikovana ličnost, pored toga što ima pritiske kao umetnik i crnac, koji je takođe iskusio bolni gubitak majke i mora da se nosi sa pritiskom i izolacijom, što dodatno pojačava njegov poremećaj.

1 / 3 Foto: Instagram screenshot

"Oni koji znaju Kanjea znaju njegovo srce i razumeju da njegove reči nekada nisu u skladu sa njegovim namerama", pisala je gospođa Vest.

"...Ljubazno molim medije i javnost da nam pruže saosećanje i empatiju koja je potrebna da ovo prebrodimo," dodala je ona.

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

Kurir