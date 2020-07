KARDAŠIJANKE HOĆE DA ZATVORE KANJEA U BOLNICU NAKON DRAMATIČNOG GOVORA S MITINGA? A tek da vidite kako je on odreagovao!

Kanje Vest nema koga nije šokirao kad je na svom prvom mitingu sa suzama u očima pričao o tome kako su supruga Kim i on razmišljali o abortusu, kada je čuvena starleta nosila njihovu ćerku Nort. Po svemu sudeći, prenose strani mediji, jednako šokirana ostala je i porodica Kardašijan, koja sada na sve načijne pokušava da mu pruži "neophodnu medicinsku pomoć".

"Čak i ako moja žena želi da se razvede od mene nakon ovog govora, neka joj bude. Ipak je ona na svet donela našu Nort, čak i kad ja to nisam hteo. Zaštitila je dete", pričao je reper na mitingu u sklopu svoje predsedničke kampanje.

Kim sa majkom Kris Džener čak i tera repera na lečenje, jer su i te kako zabrinute, posebno nakon dramatičnog govora. S druge strane, on za to neće ni da čuje - na Tviteru je izneo niz optužbi, pa napravio lom na pomenutoj društvenoj mreži.

"Kris, nemoj da se igraš sa mnom. Ta lažna smirenost ti nije dopuštena oko moje dece. Pokušala si da me zatvoriš", počeo je on.

"Kunem se u život dece da Nortina majka nikada neće prodati njen intimni snimak. Kunem se u život vlastite dece da se Nortina majka nikada neće fotografisati za Plejboj. Na ranču sam, dođite po mene", poručio je reper u svojim objavama.

Zatim, obratio se i Kim Kardašijan.

"Kim je pokušala da me smesti u bolnicu. Ako me zatvore kao Mandelu, znate zašto se to dogodilo", poručio je Kanje, pa izazvao lavinu komentara.

Dosta ljudi se, pak, slaže sa čuvenom porodicom i nada se da će Kanje potražiti pomoć.

"Ti si bolestan čovek, treba ti lečenje", poručili su mu oni.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Mirror/Foto: Profimedia

