JEZIV DEO RAZGOVORA FILMSKOG MOĆNIKA I GLUMICE POSLE SILOVANJA: To je za čast, a ne za osećaj ugroženosti! STRAŠNO!

Priznanjem da je silovana Danijela Štajnfeld je potresla javnost u regionu, a na njeno priznanje nije ostalo imuno ni srpsko tužilaštvo. Naime, navodno nadležno tužilaštvo formiraće predmet i pokrenuti istragu o silovanju glumice.

Mada mediji nisu zvanično dobili odgovore od tužilaštva, nezvanično se saznaje da je tvrdnja glumice i sve što se pojavilo u medijima i njenom filmu sasvim dovoljno da tužilaštvo postupi i po službenoj dužnosti zatraži prikupljanje potrebnih informacija.

U jednom delu filma "Zaceli me" Danijela je tajno snimila razgovor sa moćnikom koji ju je silovao i to bi mogao da bude krunski dokaz ako dođe do suđenja.

Nakon što Danijela pita nepoznatog muškarca seća li se da je plakala i da nije želela ostati nasamo s njim, da se oseća ugroženo, da je govorila “ne”, ovaj joj odgovara:

– Mogu da razumem, ali to je velika greška! Moje iskazivanje nežnosti nije izraz nepoštovanja, to je tvoje dostignuće! To je za čast, a ne za osećaj ugroženosti. Iskreno ti govorim. Kao da bih stavio ku*ac u neku koju ne poštujem? Da ponižavam, da potcenjujem? Naprotiv, to radim sa osobom koja zaslužuje moju naklonost! Imaš li ti pojma ko sam ja – pita je silovatelj na kraju.

Glumica je u svom gostovanju za TV Sarajevo rekla kako je njena ideja bila da napravi film o posledicama seksualnog zlostavljanja iz obe perspektive, žrtve, ali i onih ljudi koji su počinili zločin.

– Kada smo napravili sirovi materijal, u tom momentu sam se ohrabrila da i ja podelim deo svoje priče. “Zaceli me” je direktan poziv ili komanda društvu da podrže žrtvu silovanja. Ne možete nikoga naterati da vas zlostavlja ili siluje, volela bih sa ovim filmom da se pokaže jedan intiman portret da je ovo jedan društveni problem i da je u stvari moja poruka da je izlečenje jako jednostavno, samo bi trebalo da saslušamo žrtve – izjavila je Štajnfeldova.

Navela je i to da se nije usudila nikome da kaže ili prijavi silovanje jer se pribojavala da bi posledice po njenu bezbednost, porodicu i budućnost bile mnogo gore od samog zločina s obzirom na to da je počinilac izuzetno moćan u filmskoj industriji.

– Ja sam se poveravala mom laptopu i snimala male video-zapise, na koje sam čak i zaboravila – rekla je Danijela.

