KAPIJA ZAKLJUČANA, ROLETNE SPUŠTENE! Komšije iz sela glumice koju je silovao producent u ŠOKU! Ništa nisu SLUTILI

Glumica Danijela Štajnfeld izazvala je pravu buru u javnosti kada je otkrila da ju je na početku karijere silovao filmski moćnik.

Danijela je traumatično iskustvo opisala u svom dokumentarnom filmu "Zaceli me", koji je premijerno prikazan na "Sarajevo film festivalu", a u Ruskom Krsturu, gde je glumica rođena, meštani su zgroženi kroz šta je sve prošla glumica.

Karolina, konobarica iz kafića u centru sela, kaže da ne poznaje Danijelu, ali da zna ko je.

- Imala sam 10 godina kada je Danijela otišla u Ameriku i znam je samo iz filmova. Nikada je nisam videla uživo, iako znam da je došla u selo. Čula sam šta joj se desilo i ne znam šta bih drugo rekla osim da je to strašno, kome god da se desilo, a kamoli nekome ko je odavde, iz našeg sela... - kaže Karolina, dok nam njena koleginica Tamara priznaje da meštani ipak izbegavaju tu temu.

- Znam Danijelu, videla sam je jednom izdaleka... U selu se ne priča o događaju koji je Danijela opisala u svom dokumentarcu, ali ljudi koji dođu kod nas u kafić komentarišu sve što pročitaju u novinama. Svaki dan se ovde čita sva štampa, tako smo saznali za njen film i za silovanje - započinje priču za Tamara i dodaje:

- Meštani su u šoku. Roditelji su joj divni ljudi, cela njena porodica je poštena - kaže Tamara, koja nam je pokazala put do glumičine porodične kuće.

Kapija moderno uređene kuće bila je zaključana, a roletne na prozorima spuštene, što je bio jedan od znakova da porodica Štajnfeld nije bila kod kuće.

Umesto glumice i njenih roditelja, ispred njene kuće sreli smo komšiju Zvonimira, koji je Danijelu video, kako kaže, pre dve nedelje. O tome kroz šta je prošla, kako kaže, nije znao ništa.

- Video sam Danijelu pre desetak dana, bila je sama i vozila je očev automobil. Ne znam do kada će biti tu, da li se vraća u Ameriku ili ostaje ovde neko vreme... Šokirali ste me informacijom da je doživela silovanje. Nisam to znao, kao ni da je snimila dokumentarac o tome - rekao nam je na rastanku meštanin Ruskog Krstura.

