TAMBURAŠ IZ DARE IZ JASENOVCA Pozlilo mi je na snimanju, izgledalo je stvarno! Plakao sam, a samo delić zverstava je prikazan

Ubijanja, silovanja, zverstva kakva čovek ne može ni da pojmi, ustaše su volele da začine i bizarostima, koje samo još više stežu želudac i lede krv u žilama... Ta izvitoperenost uma, kada je smrt brutalna i izvesna, jesu i romski orkestri koji sviraju dok dželati kolju, prikazani i u filmu „Dara iz Jasenovca“. O zverstvima uz zvuke tambura svedočili su i Musolinijevi fašisti, zlikovci koji su se zgražavali nad zlodelima ustaša.

Stvarne scene iz logora

„U velikoj školskoj učionici zatekao sam zaklanu učiteljicu i njenih 120 učenika! Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina... Mnogima su odsekli glave i poređali ih po đačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i, kao novogodišnje vrpce, rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidove...“, pisao je iz Prebilovaca general Aleksandar Luzano Musoliniju, a zabeleženo je u knjizi „Jasenovac - Aušvic Balkana“ prof. Gideona Grajfa, u kojoj dalje piše:

„... Zločinci su na smenu silovali učiteljicu Srpkinju... i pred decom je ubili. Silovali su i devojčice od osam godina. Za sve to vreme, pevao je silom dovedeni orkestar Cigana i udarao u tambure...“

I u „Dari iz Jasenovca“ romski orkestar svira užičanku dok se logoraši igraju „rimskih stolica“ - stolica je više nego njih, pa kad muzika stane, ko ne sedne, sleduje mu srbosjek - klanje ustaškim oružjem smišljenim za Srbe. Jednog od tamburaša igrao je i Stevan Šajn Kusa iz Nadalja kod Srbobrana, koji za Kurir kaže da mu je na snimanju pozlilo.

- Prvi dan snimanja imao sam osećaj kao da sam stvarno u logoru. Oni ljudi, kerovi, pa motori nemački... Mada sam znao da su to sve naši glumci, potreslo me kao da sam stvarno u Jasenovcu. Jako teško je to podneti. Pozlilo mi je, skočio mi je pritisak, z

amalo se nisam srušio. Ionako kuburim s pritiskom i srcem - veli Šajn. Dodaje i da „Daru iz Jasenovca“ nije mogao da odgleda do kraja:

- Verujte, izašao sam napolje, nisam mogao to da gledam. Plakao sam. A još kažu da je samo delić zverstava prikazan, možda četvrtina. Da se snimalo sve kako je i bilo, ljudi ne bi mogli podneti i gledati.

