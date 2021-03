LEČIĆ OTKRIO KAKO JE NASTAO SKANDALOZNI AUDIO-ZAPIS: Danijela i ja smo vežbali scene iz filma! Evo šta kaže gde je i kad snimljen

Branislav Lečić (65) ispričao je u policiji da je čuveni snimak njegovog razgovora sa Danijelom Štajnfeld (37) koji je glumica dostavila Tužilaštvu kao dokaz da je silovana zapravo scenario za film!

Leka je u svom iskazu rekao da je audio-snimak u kom govori da svoj "ku*ac meće samo u one koje poštuje" nastao dok su vežbali tekst za projekat koji je Danijela pripremala.

Glumac je rekao da je on na kraju odbio da učestvuje u tom filmu i da mu se mlađa koleginica zbog toga sveti!

- Lečić se prošlog petka izjasnio pred inspektorima i o spornom snimku, koji se smatrao ključnim dokazom da je silovao Štajnfeldovu. Objasnio je da je reč o scenariju za film koji je Danijela želela da snimi. Rekao je da ga je pozvala da glumi u njemu i da su se našli u restoranu kako bi uvežbali tekst. Zahtevao je od policije da joj traže da im dostavi taj scenario - priča izvor.

Prema njegovim rečima, Lečić je ubeđen da mu se koleginica sveti jer je odbio da bude deo tog projekta.

- Ispričao je da ga je proganjala da učestvuje u tom filmu, te da se naljutila kad je shvatila da on to definitivno neće. Kazao je da ga je na kraju lažno optužila za silovanje - priča sagovornik.

Branislav Lečić je potvrdio da je u policiji rekao kako je sporni snimak nastao dok su vežbali uloge.

- Radio sam na filmu, a ona je to pretvorila u moju optužnicu. Nažalost, pomažući Danijeli tada, potpisao sam svoju optužnicu. Ali to će se sve dokazati. Poštujem zakon ove države i smatram da se ovo mora raščistiti pred nadležnim organima. Dao sam izjavu u policiji u svojstvu građanina, protiv mene nije podignuta nikakva optužnica. Čekam da Tužilaštvo razmotri sve okolnosti - kaže Lečić i dodaje da želi da se zaustavi hajka i na njega i na Štajnfeldovu:

Meni nije cilj da se monstruoznost ovoga što se dešava pripisuje meni ili njoj. Stalo mi je do istine. Tu završavam svaku priču.

Razgovor snimljen 2016.

Glumica kaže da je 2016. godine snimila razgovor sa Lekom u jednom beogradskom restoranu. Pričali su 77 minuta, a Danijela je objavila minut i po razgovora u kome se čuje kako Branislav na njeno pitanje "Da li si video da plačem jer nisam želela da budem s tobom na nepoznatom mestu?", odgovara sledećim rečima: "To je moje iskazivanje nežnosti, a ne nepoštovanje. To je dostignuće! To je za čast. Šta ti misliš da ja svoj ku*ac usrećujem i mećem u nekoga koga ne poštujem, koga ponižavam? Imaš li uopšte pojma ko sam ja?!"