ŽIVOT JOJ SE VRAĆA U NORMALU POSLE ZLA KROZ KOJI JE PROŠLA! Milena Radulović otkrila koju rečenicu ponavlja SVAKI DAN za uspeh

Glumica Milena Radulović govorila je o ovom projektu, životu u Moskvi, kao i tome šta joj daje najveću snagu.

Milena je istakla da joj je zvuk aplauza i žive publike nedostajao sve dok nije otišla u Moskvu, gde se život polako vraća u normalu.

- Iskreno mi je nedostajao dok nisam otišla u Moskvu. Tamo je epidemija “završena” sa pojavom vakcine, te sam sada tamo bila na tri predstave, tri opere, i dva baleta. Bila sam čak i u klubu na žurci. Nadam se da će se to dogoditi i kod nas, i zato je važno da se svi vakcinišemo. Lepo je što se život polako ali sigurno vraća u normalu - rekla je glumica.

Milena je u pomenutom intervjuu istakla i kako gleda na život u prestonici Rusije.

- Osećam se kao da imam dva doma. Blizak mi je spontan odnos prema životu, hrana, a velika Moskva i široke i duge ulice me inspirišu. Votka mi je isto super (smeh). Jedino mi ruski humor nije blizak našem - on je u odnosu na naš baš politički korektan, i u Moskvi se uvek manje smejem - navela je glumica, koja je priznala i da uvek sebi postavlja još više ciljeve, te da joj to ponekad stvara pritisak.

- Dešavalo se. Ja umem sebi da stvorim pritisak, ali ne samo zbog visokih ciljeva, nego zbog nesigurnosti da ću nešto dobro izvesti do kraja. Međutim, s godinama i radom na sebi, sve manje - rekla je Milena.

Na pitanje šta joj daje snagu, odgovorila je:

- Film, muzika, joga, meditacija, ljubav, sunce...

Milena Radulović otkrila je i kojom motivacionom rečenicom završava dan:

- Ljubav rađa heroje!

