OČI U OČI SA ZLOM! Milena i Iva spremne za SUOČAVANJE sa Mikom, imaju snage da pred njim stanu iza svojih reči!

Glumice koje su prijavile svog učitelja glume Miroslava Aleksića za silovanje i seksualno uznemiravanje, ako dođe do suđenja, neće tražiti status privilegovanih svedoka, niti da svedoče iz posebne prostorije

Glumice Milena Radulović (25) i Iva Ilinčić (24) spremne su da se nađu oči u oči s Miroslavom Aleksićem (69), protiv koga su podnele krivičnu prijavu za silovanje i seksualno uznemiravanje, i da pred njim ponove svoje detaljne i iscrpne iskaze date u istrazi protiv njega.

Odbrana Aleksić negira optužbe Podsetimo, Miroslav Aleksić uhapšen je prošle subote zbog sumnje da je počinio osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji nad šest oštećenih devojaka. Kako su saopštili iz tužilaštva nakon njegovog saslušanja, sumnja se da je on ova krivična dela počinio u periodu od 2008. do 2020. godine, a da su dve oštećene bile maloletne kada su se zlostavljanja desila. Njemu je nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu određen pritvor od 30 dana i trenutno se nalazi u Centralnom zatvoru. Aleksić je na saslušanju negirao sve optužbe, tvrdeći da je u šoku i da ne zna zbog čega su ga učenice prijavile i optužile.

Prema rečima njihovog pravnog zastupnika advokata Jugoslava Tintora, ove dve devojke smogle su snage da ne samo pred istražnim organima već i u javnosti ispričaju ono što im se dogodilo dok su pohađale školu glume kod Miroslava Mike Aleksića.

- Smogle su snage da izađu u javnost, a biće spremne i da se suoče sa Aleksićem, ako i kada bude došlo do takvog susreta. One apsolutno stoje iza onoga što su rekle i to pod zakletvom. Ni Milena, ni Iva, niti ja u njihovo ime nismo tražili institut zaštićenog svedoka, odnosno procesnu zaštitu u smislu da svedoče iz posebne prostorije preko zatamnjenog stakla i slično - objasnio je Tintor.

Snažna poruka Ništa više neće biti isto! Jugoslav Tintor kaže „da je potpuno uveren da efekat ovog slučaja prevazilazi postupak koji se vodi, kao i da nakon ovog predmeta ništa više neće biti isto kada govorimo o krivičnim delima protiv polne slobode“. - Ukoliko reakcija javnosti ohrabri sve buduće žrtve da prijave zlostavljanje, jer je prijava jedan hrabar čin koji javnost otvoreno podržava i ne bavi se žigosanjem žrtava, onda će ambijent u ovom duštvu svakako smanjiti tamni broj kriminaliteta kod ove vrste krivičnih dela, koji je, nažalost, u Srbiji, po mom uverenju, još vrlo visok - rekao je Tintor u intervjuu za Politiku.

On je dodao i da su glumice svoje iskaze u tužilaštvu dale precizno i detaljno. - Činjenica da je svako saslušanje trajalo pet sati govori sama za sebe, dok činjenica da žrtve nisu tražile zaštitu identiteta prilikom svedočenja ide u prilog verodostojnosti njihovih iskaza, jer su spremne da stanu iza svojih reči. Mislim da to njihovim saglasnim tvrdnjama daje jednu dodatnu težinu - rekao je Tintor. Kako se očekuje, žrtve i osumnjičeni učitelj glume i reditelj prvi put oči u oči mogli bi da se sretnu ukoliko tužilaštvo podigne optužnicu i Aleksiću počne suđenje.

Reakcije Nebojša Dugalić: Teško mi je da ne budem ličan - Meni je teško da u svemu tome ne budem ličan, pogotovo što sam dosta radio i s Milenom i sa Ivom. Tužno je da ovakve stvari moramo da rešavamo pritiskom javnosti i raspredamo priče i time ozleđujemo stare rane, ali je dobro otvoriti temu zbog sve dece koja će ići u nekakve radionice i škole. Roditelji treba da shvate da moraju biti sveprisutni u životu dece. Minja Subota: Pronaći zakonske okvire - Priznanje mladim devojkama i dramskim umetnicama koje su pokrenule jednu ovakvu stvar i sada je na nama da pronađemo neke zakonske okvire, da usavršimo pristup svemu tome, da iskoristimo ovu tužnu i ružnu situaciju da to popravimo. Prosvetni sistem vode hiljade fakultetski obrazovanih ljudi, pedagoga, stručnjaka, a dobijemo ovo. Branka Petrić: Izdržite sve što vas čeka - Kad je sve počelo u Americi s pokretom „Me too“, pitala sam se šta bi tek bilo kad bi kod nas to krenulo, koji užasi bi bili ovde otkriveni. Razmišljala sam o moćnicima i u najmanjim mestima, kako postaju predatori, kako koriste svoju moć. I evo, desilo se. Drage moje lepe, mlade koleginice, pokrenule ste region. Želim vam da izdržite sve što vas čeka.

- Žrtve seksualnog nasilja ili trgovine ljudima najčešće dobijaju status takozvanih privilegovanih svedoka. Kao i obični svedoci, pred sudom se zaklinju da će o svemu što budu pitane govoriti istinu i da ništa neće prećutati, ali za razliku od svedoka koji nemaju zaštitu, imaju mogućnost da onom kome se sudi „ne gledaju u oči“. Zapravo, one najčešće svedoče iz posebne prostorije, koja je u sklopu sudnice, ali ih razdvaja tamno staklo, pa okrivljeni ne mogu da vide žrtvu - objašnjava sagovornik Kurira. Ova privilegija, kako dodaje, obezbeđena je za posebno osetljive svedoke da ne bi iznova doživljavali traumu ili da iz straha, dok stoje na metar od onog ko ih je zlostavljao, ne bi odustali od svedočenja.

Međutim, sudeći po rečima advokata glumica koje su optužile Aleksića, one se neće skrivati iza stakla, već će hrabro stati pred njega, ukoliko dođe do suđenja.

