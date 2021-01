LOV NA PREDATORE POČEO NA MREŽAMA! MANIJACI SU IZ VISOKOG DRUŠTVA: Vrebaju i SILUJU u školama, po fakultetima i bolnicama

Mlade glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić su posle javnog priznanja da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja od svog učitelja Miroslava Mike Aleksića otvorile Pandorinu kutiju, a nakon njihovog svedočenja i druge devojke su počele da govore o paklu silovanja i torture. Nažalost, na površinu su isplivale i mračne strane drugih uglednih ličnosti, koje su, sudeći po svedočenju devojaka, mahom anonimnih, činile seksualne prestupe.

Otvorena Pandorina kutija

Na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram formirane su mnoge grupe u kojima devojke i žene pišu šta su doživljavale od manijaka, a najveći šok je što one navode imena profesora, doktora, javnih ličnosti, ljudi iz visokih krugova društva, koji su zaposleni na različitim fakultetima, u bolnicama, školama po Srbiji... Formiran je i sajt Predatorisrbija.com, gde žrtve mogu podeliti svoju priču, naravno, anonimno.

- Mene je zamalo silovao uvaženi hirurg, jedva sam uspela da se iskobeljam. Dao mi je pogrešnu dijagnozu da bih ostala u bolnici kod njega i iste večeri pokušao da me siluje - napisala je devojka u jednoj od grupa.

Osim nje, negativno iskustvo podelila je i studentkinja.

- Nemam drugaricu kojoj nije nešto rekao, to su seksualne fore, zagrljaji, maženje, teranje da mu sedneš u krilo na ispitu i ako je to pred drugima u kabinetu, ko zna šta je radio kad natera učenice da dođu same - navela je druga devojka govoreći o jednom profesoru s fakulteta.

Psiholog Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra kazala je da su česti slučajevi u kojima su manijaci i zlostavljači ljudi iz viših slojeva društva.

- Takvi ljudi su svuda oko nas, u svakoj školi, oni biraju, znaju šta rade. Deca su došla s poverenjem, roditelji su ih doveli u najbolju školu, sve i da nije najbolja, kad uđete u školu, vama je učiteljica sve. U 50 odsto škola ima ljudi koji su takvi, teško je to prihvatiti, i u školama često svi znaju za to, ali prelaze preko toga - ispričala je psiholog.

Obljuba zloupotrebom položaja

Sudija Ivana Josifović navodi da naš Krivični zakon poznaje delo obljuba zloupotrebom položaja.

Lazar Dubovac Sve što je tajno neka postane javno Glumac Lazar Dubovac napisao je na Fejsbuku da u svetu glume ima profesora, reditelja i producenata koji su uznemiravali mlade glumice i pozvao svoje koleginice da progovore o tome. - Nemojte da ćutite. Sad je trenutak. Sve što je tajno neka postane javno. Hajde, glumice, studentkinje, došlo je vreme da kažete ko su profesori koji su bili nepristojni prema vama, koji su vam stavljali ruke na kolena, koji su otvoreno flertovali s vama, koji su vas pipkali. Svi znaju da ih ima. Kažite imena reditelja, producenata, upravnika pozorišta koji su vas pozivali na kastinge u četiri oka, koji su vas dodirivali, koji su vas ucenjivali, koju su tražili telo za ulogu. Budite heroji. Osudite gamad. Milena Radulović vam je pružila šansu koja se ne propušta - napisao je Dubovac.

