KO SU MINISTRI BEZ PORTFELJA I ŠTA JE NJIHOVA ULOGA? Tri ministra u novoj Vladi Srbije odgovorili na sva bitna pitanja

Za ministre bez portfelja srpska javnost prvi put je čula 1998. godine, kada je formirana vlada premijera Mirka Marjanovića, u kojoj je bilo čak sedam ministara bez portfelja.

Nova Vlada Srbije ima 31 člana, od toga je pet bez portfelja, a troje su bili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije: Tatjana Macura, Đorđe Milićević i Usame Zukorlić.

Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom, je najpre objasnio šta su to ministri bez portfelja.

- Ministarstvo bez portfelja su tu u zavisnosti od potrebe vlade da pokrije određenu oblasta, a da to nije učinjeno Zakonom o ministarstvima. Dakle, ja sam tokom prethodne vlade bio izabran za funkciju ministra bez portfelja, odmah nakon toga sam definisao zajedno sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić, da to bude koordinacija mere aktivnosti u odnosima Srbije sa dijasporom - rekao je Milićević i dodao:

- Vidim na šta se svodi priča u javnosti. Kada nemate o čemu da pričate i u eri dnevnopolitičkih dešavanja, onda gledate na bilo koji način da pokušate da minimizirate nešto što je po mojem mišljenju nemoguće i što je vidljivo i jasno. Ja sam ministar bez portfelja godinu i četiri ili pet meseci. Neka javnost sudi o tome da li postoje rezultati u onome što sam radio i u onome što nisam radio. Ponosan sam na sve ono što smo uspeli i učinili da uradimo u prethodnom vremenskom periodu. Ponosan sam na ono što je oblast delovanja ministarstva bez portfelja, a to je koordinacija mere aktivnosti u odnosima Srbije, ja ne kažem sa dijasporom, to jeste formalno pravno tačno, nego Srbima van Srbije, odnosno našim sunarodnicima koji žive van Srbije. Ponosan sam na to što je to postala tema u Srbiji, što se o tome priča danas u svakoj lokalnoj samoupravi, to jeste bio naš cilj. Ponosan sam na to što smo godinu i više radili na nastavku približavanja Srbije našim sunarodnicima koji žive van Srbije i uspeli da napravimo jedan vid dvosmerne komunikacije. Što smo umrežili veliki broj krovnih organizacija i odruženja koje okupljaju Srbe van Srbije.

Macura, ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, osvrnula se na svoje rezultate u prethodnoj godini zbog kojih je i kandidovana da bude nova ministarka u Vladi.

- Ako ništa drugo, makar smo ovde sa vama toliko puta razgovarali o temama koje utiču značajno na život pre svega žena u Srbiji. Kroz razne neke teme smo mogli da razgovaramo o tome kako može da se utiče na bolji položaj žena. Tako da bih rekla da su me moji rezultati dosadašnjih aktivnosti kandidovali da budem narodno poslanica, ali i da budem nova ministrka u Vladi Republike Srbije. Ono što je možda tema kojem sam ja bila najviše okupirana jeste prava trudnici i porodilja. Dakle, tu sam i da kažem postigla možda i najznačajnije rezultate, ali sa druge strane ne mogu da zanemarim i teme koje su možda ostale nekako u senci ovih rezultata. Jer su to rezultati koji se konkretno odnose na izmenu određenih zakona i podzakonskih akata. Ne mogu da zanemarim naš doprinos, posebno temu koja se odnose na sprečavanje nasilja, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja. Tako da, ja bih rekla da će u ovom trenutku to nekako biti tema za početak, makar u fokusu mojih aktivnosti. Naš čekaju ove nedelje najmanje dve sednice Vlade Republike Srbije pa ćemo mi razgovarati i o tome na koji način ćemo predstaviti naše planove i aktivnosti.

Zukorlić, ministar bez porfelja, još uvek nema resor, pa je gledaocima objasnio kako se on dobija i kako.

- Ministarstvo bez portfelja se ne razlikuje puno od klasičnih resornih ministarstava. Razlika je u tome što premijer dodjeljuje u roku otprilike od nekih mesec dana oblast kojima će se baviti Ministarstvo bez portfelja. Uglavnom, svi ministri bez portfelja otprilike znaju u kojem će pravcu da deluju, pa tako i ja. Ako bih ja morao baš da definišem sebe, to je ono čime se i mi bavimo kao stranka, pravda i pomirenje, dijalog između naroda. Pomirenje, prije svega kod etničkih zajednica koje imaju jako puno unutrašnjih problema, između naroda, ja bih svoju ulogu vidio u pomirenju. U ovom veoma osetljivom trenutku i u veoma komplikovanom geopolitičkom i nacionalnom momentu, to će biti moja uloga ni malo laka, a ni malo jednostavna. Ali svesno izabrana jer verujem da je veoma važna za budućnost.

5 ministara bez portfelja: Nenad Popović, Novica Tončev, Đorđe Milićević, Usame Zukorlić i Tatjana Macura

