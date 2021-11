DRAMA MARIĆA POČELA PRE 10 GODINA Nisu se ni razveli a Jovan IZBACIO ženu i sina na ULICU, sad isplivao dokaz o NASILJU u PORODICI

Psihijatar Jovan Marić (80) otkrio je nedavno da sina Mateju nije video sedam godina, te da njegov naslednik pokušava da ga izbaci iz stana u Beogradu, što je šokiralo javnost.

Advokat Mateje Marića, Nemanja Jolović, izjavio je da je Jovan Marić u emisiji "Novo jutro“ izneo neistine tvrdeći da njegov sin traži da se Marić iseli iz stana.

- To nije tačno. Njegov sin traži da se iz stana iseli gospođa Aleksandra Marić, druga po redu bivša supruga Jovana Marića, koja je zajedno sa Jovanom, raznim marifetlucima, uspela da uđe u stan i upiše se kao njegov vlasnik - kaže advokat za „Novo jutro“ i otkrio da je njihova borba za istinom i pravdom traje deset godina.

Kako je do toga došlo? Kada je pokrenut postupak razvoda braka između majke Mateje Marića, da bi se osvetio za taj razvod, Jovan je zamenio bravu na ulaznim vratima stana u kojem su njih troje živeli zajedno. U postupku smo dobili odluku da se ključ preda i da se oni ponovo usele u stan. Tada smo saznali da je u stanu treće lice, ne Jovan Marić, već Aleksandra Marić. Tragom ove informacije došli smo do presude Višeg suda u Beogradu kojom je ugovor o poklonu stana između Jovana Marića i njegovog sina poništen, a nakon toga je usledilo zaključenje poravnanja između Jovana i Aleksandre, o navodnoj podeli bračne tokovine.

Advokat ističe da je Jovan Marić u ovom slučaju zloupotrebio svoj položaj sudskog veštaka i uz pomoć nesavesnog sudije izdejstvovao ovu presudu, a na osnovu priznanja gde se Jovan Marić pojavljuje kao zakonski zastupnik svog maloletnog deteta, iako je u tom momentu maloletno dete povereno majci. Sin Jovana Marića i bivša supruga živeli su kao podstanari jer ih je Jovan izbacio kada je Mateja imao 10 godina. On je taj koji je njih izbacio na ulicu, ne oni njega! Izbacio ih je tokom razvoda, a mi smo vodili postupak da se ponište ugovori sklopljeni sa Aleksandrom", dodao je advokat, tvrdeći da je protiv Marića vođen i postupak protiv nasilja.

- Marić je zaista, svojevremeno, javnost okrenuo protiv svog deteta neistinitim ili poluistinitim tvrdnjama koje je iznosio. Nije tačno da Mateja nije želeo da ga viđa, a tokom razvoda, mali Matija je poveren na isključivo vršenje roditeljskog prava majci, uz Jovanovu mogućnost da ga viđa u kontrolisanim uslovima jer je protiv Marića vođen postupak za zaštitu od nasilja prema supruzi i detetu i to je bio razlog što je viđanje bilo u kontrolisanim uslovima u prisustvu socijalnog radnika. Nasilje je bilo prema supruzi i detetu – kaže advokat za Pink.

Ističe da je Jovan taj koji je svoje maloletno dete izbacio na ulicu kada je ono imalo 10-11 godina, a da su Mateja i njegova majka sve ovo vreme živeli kao podstanari.

"Protiv Jovana je bio pokrenut postupak za zaštitu od nasilja u porodici i zato postoji pravosnažna presuda da je Jovanu zabranjen pristup detetu i supruzi", tvrdi advokat, a na pitanje da li je bilo tog nasilja odgovara: "Čim je doneta presuda najverovatnije da je bilo".

Podsetite, po povratku u Beograd iz Južnoafričke Republike, kako je Marić rekao pre deset godina za Story, počeli su problemi u njihovom braku, a govorilo se i da mu je Danijela bila neverna, kao da mu ona nije dala da viđa dete.

"On je pod jakim uticajem majke, a ne bi trebalo da bude tako pošto je to klasična edipovska situacija. Otišla je od kuće i već deset dana ne viđam sina, niti sam se čuo sa njim. Nije isključeno ni to da Danijela ima nekog drugog jer muž po pravilu sve poslednji sazna", rekao je tada Marić i istakao da je po njegovom mišljenju promena finansijskog statusa uticala da Danijelinu odluku.

- Kada mi je rekla da hoće razvod, počeo sam da razmišljam šta se zapravo dogodilo, a kada čovek krene da razmišlja ne može da ne dođe do ideje. Pošto ona želi da dobije stan, koji nije male vrednosti, zaključio sam da joj je materijalni faktor veoma bitan. Kada su beneficije nestale, više joj nisam odgovarao – izjavio je neposredno nakon razvoda Jovan, dok Danijela nije bila spremna da daje izjave.

- Istina je da se Jovan i ja razvodimo, ali u ovom trenutku želim da zaštitim svoju privatnost od očiju javnosti - bila je suzdržana Danijela.

