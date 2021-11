ŠOK! ADVOKAT MARIĆEVOG SINA Jovan kuka da ga sin izbacuje na ulicu, a on ne živi U TOM STANU iz kog je Matiju izbacio sa 10 godina

Jovan Marić (80), poznati srpski psihijatar, nedavno je šokirao javnost kada je je rekao da njegov sin Mateja (20) navodno hoće da mu oduzima jedini krov nad glavom. Sporni stan od 120 kvadrata u blizini Palate pravde Marić je prepisao svom sinu još kad je ovaj imao samo sedam meseci, kako bi ga obezbedio u slučaju da se njemu nešto dogodi, pošto ga je dobio već u poznim godinama iz trećeg braka sa psihijatrom, 30 godina mlađom, Danijelom Tiosavljević.

Advokat Matije Marića, koji sad ima 19 godina, Nemanja Jolović, oglasio se za Novo jutro na Pinku i ispričao Matijinu stranu priče i njegovu istinu, kao i činjenice.

"Gospodin Marić je izneo neistine tvrdnjom da njegov sin traži njegovo iseljenje iz stana. To nije istina. Njegov sin traži iseljenje iz stana Aleksandre Marić, druga po redu bivša žena Jovana Marića, koja je zajedno sa Jovanom raznim manifetlucima uspela da uđe u stan i upiše se kao vlasnik toga stana. Kada je pokrenut postupak razvoda braka između njegove majke i Jovana, da bi se osvetio za taj razvod, Jovan je zamenio bravu stana u kojem su njih troje živeli zajedno. U tom postupku, dobili smo da se vrati kljuć i da se njih dvoje vrate u stan. Tada smo saznali da u tom stanu nije Jovan Marić nego treće lice, Aleksandra Marić. Došli smo do presude kojom je ugovor o poklonu stana sinu između Jovana i sina je poništen. A onda je došlo do zaključenja poravnjanja navodne podele imovine i priznao drugoj po redu ženi priznao jednu polovinu stana, a drugu prodao. Jovan Marić je ovde zloupotrebio svoj uticaj na sudskog veštaka gde se Jovan pojavio kao zastupnik svog maloletnog deteta iako je u tom momentu maloletno detete povereno majci. Ovde je moralo da se uključi i socijalni radnik", rekao je advokat Matije Marić.

"Aleksandra Marić do 16. januara bila formalni vlasnik stana i ona je tu živela, a Marić na drugoj adresi. On je njih izbacio na ulicu iz stana kad je Matija imao 10 godina, a ne Matija njega. U toku razvoda ih je izbacio. Posle januara ove godine, poništenjem tih ugovora, formalni vlasnik tog stana je ponovo Matija. Ponovo je na snazi prvobitan ugovor o poklonu i mi smo sad pokrenuli postupak za iseljenje iz stana Aleksandre Marić, a ne Jovana Marića", naveo je advokat.

"Profesor Marić je poluistinama zaveo javnost da Matija ne želi da ga viđa. Matija je želeo da ga viđa i u toku razvoda braka Matija je isključivo poveren majci uz mogućnost da ga Marić viđa u kontrolisanim uslove. Protiv Marića je bio pokrenut postupak za zaštitu od nasilja prema supruzi i detelju", naveo je advokat.

"Marić je rekao da sinu namerava da ostavi stan, kako je mislio da mu ostavi stan, kada je prodao Aleksandar", rekao je advokat.

"Jovan je taj koji je maloletno dete izbacio na ulicu kad je imao 10 godina. Živeli su kao podstanari, i kod sestre. Deset godina smo se borili da dokažemo na sudu da je Jovan Marić zloupotrebom svog uticaja i položio zloupotrebio da svoje dete liši stana koji mu je poklonio", objasnio je advokat, i pokazao presudu kojom se iz stana iseljava Aleksandra.

Sve vreme su emisiji pokušavali da dobiju psihijatra Jovana Marića, ali on to nije javljao na telefone.

