LEČIĆ ŠOKIRAO PRIZNANJEM: Otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu kada ga je Danijela optužila za silovanje BOG ME JE SPASAO

Bojan Lazarov, srpski televizijski, glasovni i pozorišni glumac, počinio je samoubistvo skokom sa Mosta na Adi na zemljanu površinu. Na mostu je zatečeno vozilo "opel astra", u kojem je nađeno i njegovo oproštajno pismo.

Glumac Branislav Lečić nije krio da se i sam susretao sa teškim i crnim mislima, u kome mu je, da ne skrene sa pravog puta, najviše pomogla vera u Boga.

- Ne može da vas pogodi jedna takva činjenica da neko tako jednostavno ode. Činjenica da je neko sebi oduzeo život za mene je veliki greh, bez obzira koliko je samoubistvo filozofska tema. Da li je to hrabrost ili slabost, mislim da je veliki greh, jer nam je Bog dao život i treba sve muke da istrpimo do kraja - kaže Branislav Lečić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

On je naveo da je depresija ozbilja bolest o kojoj treba razgovarati otvoreno.

- Čovek u depresiji je sam. Ako nema pažnju, nema podršku... Dejan Mijač mi je ispričao jednu priču vezanu za depresiju. Njegova ćerka se kao mlada, lepa i uspešna ubila, što je bilo paradoksalno. Kada se to desilo dugo vreme je bilo teško sa njim komunicirati. Kada smo radili "Pseći valcer" on je nagao na tu stranu i onda sam se usudio da ga pitam i on mi je ispričao stvar koja je strašno važna - nakon njene smrti zatekao je kasete gde se snimala terapija depresivca da govori o tome i da se ispoveda. On je počeo da sluša te kasete i nakon sedam dana bio je na ivici da se ubije. To je jedno takvo stanje svesti, koje ne vidi izlaz. Da li su to neke životne okolnost gde ti izgubiš oslonac na sebe i ne dobiješ podršku u pravom trenutku i onda napraviš onaj krajnje loš ishod - kaže Lečić.

Slavni glumac istakao je da je bez obzira na sve muke veoma važno zadržati veru.

- Mislim da je jako važno da čovek, bez obzira na sve, mislim da je strašno važno zadržati jednu tačku u svom biću, a to je vera - kaže Branislav Lečić.

SOS LINIJA ZA POMOĆ OTVORENA 24 ČASA - Ljudi se boje ako bi pokrenuli tu temu, da bi povredili osobu. Ljudi koji se osećaju depresivno, koji imaju te tegobe čekaju da ih neko to pita. Upravo taj trenutak kada se podeli muka, čovek oseti neko olakšanje - kaže Aleksandra Dutina, specijalista psihijatrije klinke za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" i dodaje: - Neko ko živi sa osobom koja je depresivna može da primeti promene u ponašanju. Preko osamdeset odsto sluačajeva samoubistvo je povezano sa nekom psihijatrijskom bolešću. Razgovor, uključivanje farmakoterapije, psihoterapija je neophodna - istakla je Dutina. Svako može da pozove - SOS linija: 0800 309 309 opcija 1, radi 24 časa i svako može da je pozove, bilo kakav problem da ima - istakla je Dutina.

Lečić je istakao da je i sam prošao kroz veoma težak period kada je bio anatemisan kao silovatelj.

- Saznao sam posle da je bio u ozbiljnom škripcu što se tiče psihičkih stvari i što se tiče nekih konkretnih stvari. Da li je u pitanju bila kocka i dugovi, ne znam. Potpuno je svejedno kako čovek gubi poverenje u živort o odluči da zakorači u nešto drugo. Ja ću vam dati svoj primer, meni se desilo nešto strašno, a to je da me je neko anatemisao da sam siledžija. I za to vreme čekanja, pošto sam ja čovek koji veruje u činjenice i istinu, a ne u utiske i odraze istine, bio sam u situaciji da hodam po ivici smisla i besmisla. I bilo je jako lako da se padne u besmisao - kaže Lečić.

Na pitanje voditelja jutarnjeg programa Kurir televizije, Gorana Anđelkovića, da li je pomišljao na najgore, Lečić je iskreno odgovorio:

- Da sam pomišljao, jesam. Treba razgovarati, jer svaka objava unutrašnjeg sveta znači, treba progovoriti. I da nisam imao oslonca u Bogu, da nisam čovek koji duboko veruje - kaže Lečić i dodaje:

- I sam možeš da izgubiš poverenje u život i sebe i zato moraš da smestiš u sebe Boga. Da li će to biti bog nauke, bilo kakav bog. Ljudima je teško to da shvate, jer su suviše dvodimenzionalni, nije nam se razvila treća dimenzija da shvatimo da je ime boga nevažno i da je to isti princip. Važno je da imamo nekoga ko nam je tu - kaže glumac.

Da podsetimo, glumica Danijela Štajnfeld optužila je Branislava Lečića za silovanje. Odlukom suda, glumac je oslobođen svih optužbi.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

19:48 BRANISLAV LEČIĆ TVRDI DA JE DANIJELA ŠTAJNFELD MONTIRALA SNIMAK: Nisam jedini koga je OPTUŽILA ZA SILOVANJE