NISAM SILOVAO DANIJELU ŠTAJNFELD! Branislav Lečić prvi put u javnosti nakon presude OTKRIVA SVE DETALJE ODNOSA SA GLUMICOM

Prvi put nakon osam meseci glumac Branislav Lečić, koga je glumica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje, govori za medije o ovom slučaju i iznosi svoju stranu priče.

U "Usijanju" na Kurir televiziji glumac je prvi put u javnosti i otkriva do sada nepoznate detalje, koji su ustanovljeni tokom veštačenja, a prikazuje do sada neviđene i vrlo intrigantne materijale.

foto: Kurir televizija

Branislav Lečić kategorički negita da je silovao Danijelu, kao i da to nije mogao da uradi, jer se tog dana nije ni video sa njom.

Njegov advokat Čedomir Stoiljković naveo je i pokazao dokaze da je u pomenutom danu i vremenu koje je glumica navela u svojoj optužbi, Branisalv Lečić igrao predstavu "Nije smrt biciklo da ti ga ukradu", kao i da je nakon toga vreme proveo sa svojom tadašnjom suprugom Ninom Lečić.

foto: Kurir televizija

Lečićevi dokazi o spornoj noći bili su neoborivi, što je potvrdila i zvanična presuda, kao i odbcivanje žalbe glumice.

- Namerno sam doneo dokumenta da vidite do koje mere je tužilaštvo i policija detaljno ispitivalo slučaj. Sada je sve jasno i pred zakonom, ali je meni lično naneta velika šteta i ono što me sada zanima je koji su mehanizmi da umanjim posledice lažne prijave. To će raditi organi i sud, oni su za to zaduženi i ne želim da govorim javno o tome - kaže Lečić.

Danijela Štajfeld i njen advokat Božidar Prelević u više navrata su u medijima osporavali savesnost tužilaštva, da li za to postoji elemenata.

foto: Kurir televizija

- Ja nisam ni znao kako radi tužilaštvo i policija i tek sada vidim kada je sve gotovo. Čak i onome ko se ne razume u pravo, na osnovu ovih dokaza jasno je da su optužbe protiv mene argumentovano odbijene i da je Danijela Štajnfeld lagala. Jasno je da njen advokat u nedostatku stručnih dokaza poseže za spinovanjem u medijima i ponaša se ne kao advokat, već kao tabloidni novinar. Navešću vam samo jedan primer koji se desio odmah posle odluke tužilaštva. Prelević je kao advokad Danijele Štajnfeld tvrdio u medijima da ona nije podnela krivičnu prijavu protiv mene, a iskoristio je pravo na prigovor, na šta nije imao pravo, da ona nije podnela krivičnu prijavu protiv mene - kaže Lečić.

Odbacivanjem žalbe tužilaštva definitivno je stavljena tačka na celu priču, naglasio je glumac.

- Oni koji govore jedno za medije, a znaju da nije istina, i tako već dugo rade kada je u pitanju ovaj slučaj, sve ono čime oni mašu, nepostojećim dokazima, njenim medicinskim izveštajima, sve je to farsa za javnost. Postoje izvesni medicinski dokazi, ali oni uopšte ne dokazuju da je ona bila silovana, a kamoli da sam to ja uradio - kaže Lečić.

foto: Kurir televizija

- Mene niko nije obavestio šta je ona rekla u optužnici, i davao sam svoj iskaz. Tek sam saznao to iz papira i izveštaja kad su oni sabrali sve i to sam video iz izveštaja i moji advokati da je ona mene optužila za dan i datum kada sam ja bio zauzet. Ona mene nije optužila da sam je silovao za bilo kad ili bilo gde, nego tačno kada i gde i datum mesto i vreme i u startu je to bilo nemoguće - kaže Lečić.

- Predistražne radnje su uradile mnogo širi postupak i analizu i to ne samo u vezi sa tim datumom i samog čina silovanja, nego su detaljno utvrdili da ne postoji krivično delo silovanja, niti bilo koje drugo delo -

Formalno i pravno stavljena je tačka, a šta se događa sa javnosti.

- Ti dokazi koje iznose u javnosti ne dokazuju apsolutno ništa, ali oni će javno nastaviti da osporavaju rad tužilaštva i medija, jer im to tako odgovara. Sve je i počelo u javnosti i medijima. Danijela se sigurno neće izviniti za lažno optuženje. Oni moraju da zadrže tu priču i da medijsku hajku koju su zapoečli i nastave.

Audio snimak u kome Danijela razgovara sa navodim silovateljem pušten je u javnost. U početku je glas bio sakriven, a kasnije je otkriven i pripada upravo Branislavu Lečiću.

Danijela je rekla da je to njeno suočavanje sa silovateljem i dokaz o priznanju. Ekipa Kurir televizije dobila je transkript celog snimka koji je Danijela dostavila policiji i tu se jasno vidi o čemu su još razgovarali, a snimak sadrži i neke neprimerene iskaze.

foto: Kurir televizija

- Danijela je Njujork Tajmsu dostavila snimak od 77 minuta, od ukupnih 90 za koje kaže da ih je snimila. Ceo snimak koji nije ceo dostavila je i tužilaštvu i policiji a veštačenjem je utvrđeno da je snimak seckan, prepravljan, montiran i da ima dosta nečujnih i nerazumljivih delova - kaže advokat Stoiljković.

- Taj razgovor nikada se nije desio na taj način i ne u kontinuitetu. Vadila je i premeštala delove, kratila rečenice i što je najvažnije nedostaju najbitniji delovi pozadina i priroda nekog razgovora. Početak i kraj.

Advokat Branislava Lečića otkriva i da mu je Danijela pisala i mejlove u danima pre tog susreta i nudila mu saradnju na projektu, za koje je on pokazao interesovanje.

- Taj razgovor nikada se nije desio na taj način i ne u kontinuitetu. Vadila je i premeštala delove, kratila rečenice i što je najvažnije nedostaju najbitniji delovi pozadina i priroda nekog razgovora. Početak i kraj.

Danijela je pisala i mejlove Lečiću u danima pre tog susreta i nudila mu saradnju na projetu, za koje je on pokazao interesovanje.

- Mi smo pričali o tom projektu, a razgovarali smo i o ulogama iz ove predstave i prisetili se načina kako smo ih spremali. Na šta se ona nadovezala i vrlo brzo prešla na temu filma o seksualnom zlostavljanju, kako mi je tada rekla o igrano-dokumentarnom filmu koji ona režira u Americi. Ponudila mi je da učestvujem u ovom filmu u igranom delu na način da ona i ja odigramo žrtvu i seksu alnog zlostavljača. Pokazala mi je nepotpunu verziju teksta i zamolila me je da zajedno prođemo kroz to, da joj pomognem da razradi tekst. I to smo radili prisećajući se kako smo se spremali za ranije naše uloge za predstavu koju smo igrali pre njenog odlaska za Ameriku. Zadala je prirodnu situaciju da smo ona i ja kolege i da sam je ja seksualno uznemiravao, a ne silovao, već neko ko ju je stalno posmatrao kao seksualni objekat, nudio joj tu neku vrstu nakolonosti i verbalno joj nudio seks, pri čemu se ona u tom imaginarnom odnosu na kraju osećala loše. Na kraju sam joj rekao da ne bih igrao u tom filmu o zlostavljanju na kome je već uveliko radila, nisam imao vremena za to, jer sam već imao svoja posla i nije mi to bio neki izazov. Ja nisam znao da ona tada snima, a da me je pitala da li može da snimi, ja bih joj dozvolio - kaže Lečić.

Danijela nikada nije rekla da su se nakon ovog događaja ona i Lečić ponovo sastali nakon pet dana nakon što je snimila taj sporni razgovor.

- Videli smo se u Ateljeu 212 - potvrđuje Lečić, a njegov advokat pita da li se tako ponaša žrtva koja je silovana.

Izveštaj policije, svi dokazi i analiza tužioca i potvrda Apelacionog tužilaštva potvrđuju da Branislav Lečić nije kriv za ovu optužbu, a to potvrđuju i neki ključni dokazi.

Kurir.rs