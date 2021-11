JEZIVA ISPOVEST MAJKE MALČANSKOG BERBERINA Šišao je devojčice u petom razredu! 20 godina smo bili njegovi robovi ODREKLI SMO GA SE

Slavica, majka Ninoslava Jovanovića, Malčanskog Berberina, prvi put od kada je njen sin osuđen, a kum stavljen iza rešetaka, pokušala je da objasni kroz kakav pakao prolazi njihova porodica.

- Što se tiče mog sina, odrekli smo ga se svi. I suprug i drugi sin i ja - rekla je Slavica.

Ona navodi da je Ninoslav dugo proveo na psihijatrijskom lečenju.

- Ma on nije normalan. Sa 15 godina je počeo da ne uzima tablete, a onda i da se zadužuje. Sve smo to mi morali da vraćamo. U petom razredu je ošišao pramen jednoj devojčici, ali smo mislili da su to dečja posla – jedva uspeva da sastavi rečenicu Slavica.

Govoreći o sinu, ona je otkrila još nekoliko detalja iz perioda njegovogodrastanja.

‒ Kad je postao punoletan, suprug je odlučio da mu više ne dajemo pare. Radio je kao vulkanizer, pa onda u jednoj firmi. A onda je silovao tu devojku kod Zaječara. Proveo je 22 godine na robiji. Dve decenije smo bili njegovi robovi, slali smo mu pakete svaki mesec – priča majka Malčanskog Berberina, koji je nadimak dobio zbog toga što je žrtve silovao, a zatim šišao.

Slavica otkriva kakav je Ninoslav bio od kada je izašao iz zatvora.

‒ Tražio je da živi sam, pa smo mu opremili našu drugu kuću u selu. Zaposlio se i našao jednu vrednu ženicu. Onda je "brljao" preko Fejsbuka, "visio" je na mobilnom i počeo je da izaziva kavge u kući. Nije hteo da radi poljoprivredne poslove. Iz čistog mira je pobegao od nas i tada, od juna 2019. ga nismo videli. Prijavili smo nestanak da ne bi napravio neko zlo. Trajalo je to od juna do decembra. Kada je ta devojčica oteta, nismo odmah znali da je on. Ali kada su ukradena kola jednoj rođaci, policija je došla kod nas – priča majka monstruma iz Malče.

(Kurir.rs/Republika)