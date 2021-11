LEČIĆ OTKRIO ZAŠTO JE DOŠLO DO AFERE SILOVANJA! Glumac bio iskren do kraja: Moja slabost jesu žene i to mlađe!

Branislav Lečić prvi put u javnosti govorio je o aferi silovanja za koju ga je, kako je tužilaštvo potvrdilo, glumica Danijela Štajnfeld lažno optužila početkom ove godine.

U emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji glumac je nikad otvorenije prišao o celom slučaju, iznevši sve dokaze do kojih je policija došla i koji su doprineli otkrivanju istine.

O tome zašto je baš njega zadesila ova afera glumac je istakao da je dugo razmišljao o tome.

- Shvatio sam zašto mi se ovo desilo i tu moram biti iskren do kraja. Moja slabost jesu žene. To nije ništa novo, i to nisu samo žene kao žene koja ja obožavam i poštujem. Nije ni tajna da ja volim mlađe žene i ja se jesam udvarao ženama i kako ja da dođem drugačije do žene ako joj se ne udvaram - kaže Lečić.

foto: Kurir televizija

- Ako ste videli i čuli sve ono što sam ja pokazao u slučaju Danijele Štajnfeld ni u jednom trenutku nisam imao nijednu lošu misao niti nameru, što je i dokazano, ta priča je izmišljena, ali uradio sam nešto zbog čega me je sve ovo koštalo. Jasno je kome sam ja smetao i ko mi je dobro zapržio čorbu. Apsolutno smatram da da se nisam bavio politikom ne bi mi se ovo ni desilo - zaključio je glumac.

- Za to imam i ozbiljne dokaze. Pogledajte ove papire ovde, ja ima pune ruke posla. Ne bavim se politikom i pitanje je da li ću se opet baviti politikom nakon što sredim svoj život, ali je i te kako jasno da je cela ova priča bila nameštena kako bih se ja sklonio - naglašava glumac.

