PREMINUO LEGENDARNI KOMIČAR KOG SU GENERACIJE OBOŽAVALE: Zvezda serije "Vil i Grejs" doživela fatalnu saobraćajnu nesreću

Američki komičar Lesli Džordan je preminuo u 67. godini od posledica saobraćajne nesreće koja se dogodila u ponedeljak, rekoa je njegov portparol američkim medijima.

"Svet je danas definitivno mnogo mračnije mesto bez ljubavi i svetlosti Leslija Džordana“, rekao je Džordanov predstavnik, Dejvid Šaul u izjavi za Us.

"Ne samo da je bio mega talenat i radost za rad, već je pružio emocionalno utočište naciji u jednom od najtežih vremena. Ono što mu je nedostajalo u visini nadoknadio je velikodušnošću i veličinom kao sin, brat, umetnik, komičar, partner i čovek. Saznanje da je napustio svet na vrhuncu svog profesionalnog i ličnog života jedina je uteha koju danas može da ima."

foto: Michael Melia/ Retna Pictures / Avalon / Profimedia

Džordan se vozio u ponedeljak ujutru po Los Anđelesu, a sumnja se da je "pretrpeo neku vrstu medicinskog problema i udario svojim BMV-om u ivicu zgrade", prenosi TMZ.

Komičar ima preko 130 uloga, počevši od 1986. godine, a neki od njegovih najupečatljivijih likova su Loni Gar u "Hearts Afire", Beverli Lesli u seriji Vil i Grejs i Mr. Blackly u "The Help".

Nedavno je glumio u seriji Call Me Kat zajedno sa Majim Bialik. Pored svog rada na filmu i televiziji, Džordan je imao karijeru u komediji, rasprodavajući stendape u Meksiku, Kanadi i Velikoj Britaniji.

Rođen u Tenesiju objavio je svoje memoare "Kako ste? Nesreće i nestašluci iz dobro proživljenog života" (How Y’all Doing? Misadventures and Mischief From a Life Well-Lived), u aprilu 2021.

(Kurir.rs)