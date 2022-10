ISPLIVALE FOTOGRAFIJE SA MESTA STRAŠNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Glumac iz serije "Vil i Grejs" umro na licu mesta, nije mu bilo pomoći

Svet je ostao u šoku kada su mediji javili da je komičar i glumac Lesli Džordan izgubio život u saobraćnoj nesreći zabivši se u zid jedne zgrade u Los Anđelesu.

Kako navode strani mediji, Lesliju je najverovatnije pozlilo u toku vožnje, izgubio je kontrolu nad vozilom marke BMW i zakucao se u zgradu.

"Svet je danas definitivno mnogo mračnije mesto bez ljubavi i svetlosti Leslija Džordana“, rekao je Džordanov predstavnik, Dejvid Šaul u izjavi za američki US.

"Ne samo da je bio mega talenat i radost za rad, već je pružio emocionalno utočište naciji u jednom od najtežih vremena. Ono što mu je nedostajalo u visini nadoknadio je velikodušnošću i veličinom kao sin, brat, umetnik, komičar, partner i čovek. Saznanje da je napustio svet na vrhuncu svog profesionalnog i privatnog života jedina je uteha koju danas može da ima.", nastavio je Dejvid.

Objavio je svoje memoare "Kako ste? Nesreće i nestašluci iz dobro proživljenog života" (How Y’all Doing? Misadventures and Mischief From a Life Well-Lived), u aprilu 2021.

Rođen je 29. aprila 1955. godine u Čatanugi, država Tenesi, a osim glume, bavio se i pevanjem. Postao je svojevrsna senzacija za vreme pandemije jer je uveseljavao brojne ljude po mrežama svojim zanimljivim snimcima.

Najpoznatiji je po ulozi Beverlija u seriji Vil i Grejs za koju je dobio nagradu Emi 2006. godine, pojavio se i u "American Horror Story", "Call me Kat", "The Cool Kids", "Hearts Afire", a iza njega je ostalo 130 uloga, sa karijerom koja je počela 1986. godine.

