UBIJAO ME OD BATINA SVAKOG DANA, MORALA SAM DA KRIJEM MODRICE ŠMINKOM: Najtužnija glumica Holivuda podelila UŽASNU životnu priču

Velika zvezda kultnog filma Mala Mis Sanšajn (Little Miss Sunshine), glumica Ebigejl Breslin, proslavila se kao preslatka devojčica, a danas ima 26 godina. Tokom godina njen život bio sve samo ne bajkovit.

Iako je delovalo da će postati velika holivudska zvezda, Ebigejl nije došla na holivudsku A listu glumica. Još uvek se bavi glumom, a u poslednje vreme je glumila u naučnofantastičnim filmovima s horor elementima, a zapravo je i njen privatan život bio prava horor priča.

Naime, Ebigejl je nakon godina ćutnje odlučila da podeli traumatično iskustvo koje ju je obeležilo do kraja života. Glumica je tako na svom Instagram profilu objavila ličnu ispovest i otkrila kako je 2 godine bila u otrovnoj vezi u kojoj ju je bivšu partner žestoko fizički, verbalno i emocionalno zlostavljao.

Objavila niz fotografija na kojima je napisala kako je preživela teško zlostavljanje i da je na kraju pronašla sreću.

"Bila sam u jako okrutnoj, zlostavljačkoj vezi skoro 2 godine. Sve je na početku bilo divno, bila sam tako zaljubljena. Nažalost, moj zlostavljač je iskoristio moju naivnost i nevinost pa je ubrzo postao nasilan. Tukao me svakog dana, zaključavao u sobe i terao me da se pravim da je sve u redu. Danima sam skrivala povrede po telu’, napisala je Ebigejl.

"Koristila bih korektor i debeli sloj pudera da sakrijem modrice po telu i licu. Bojala sam ga se, ali najgore povrede su bile one psihološke. Vređao me i uništio mi samopoštovanje. Osećala sam se nevrednom ljubavi, ružnom i nevoljenom. Mislila sam da zaslužujem da me se tuče i ugnjetava", rekla je.

Na kraju su je iz cele situacije izvukli porodica i prijatelji.

Iz začaranog kruga toksične veze su je izvukli pažnjom i aktivnom pomoći pa je tako uspela da se oslobodi čeličnog stiska svog zlostavljača. Danas je Ebigejl u srećnoj vezi i verena je za Ajru Kanjanskija, piše Story.hr.

‘Sada sam srećna, zdrava osoba, ali i dalje imam trenutke. Imam PTSP i nekad sanjam neprijatne snove i budim se u panici, još uvek se oporavljam od svojih trauma’, zaključila je.

