SIN DANICE MAKSIMOVIĆ ZAPROSIO NJENU POZNATU KOLEGINICU! Reditelj otkrio NEPOZNATE DETALJE: Obožavam je! (VIDEO)

Dive domaće kinematografije Tanja Bošković i Danica Maksimović decenijama oduševljavaju publiku svojim vanvremenskim ulogama, lepotom, ali i darovitošću koja nikada ne bledi.

foto: ATA images

Iako ih neretko možemo videti kako dele kadar na televizijskim ekranima, njihovo prijateljstvo i saradnja datiraju iz mladosti.

Poznate glumice bliske su prijateljice godinama unazad, a mladi reditelj Miloš Lolić, koji je sin Danice Maksimović, otkrio je novinarima da je koleginicu svoje majke zaprosio kada je imao samo sedam godina.

foto: Damir Dervišagić

Naime, kako je rekao mladi reditelj Miloš Lolić, to mu je jedno od lepših sećanja iz detinjstva i ponovo bi je zaprosio.

- Tanju Bošković stvarno obožavam. Istina je da sam je zaprosio sa sedam godina i opet bih to uradio. Nije mi odgovorila, ali me nije ni odbila. Danica i Tanja su bile bliske ceo život i od malih nogu me je Tanja čuvala kad mama nije mogla, a ona imala vremena - prisetio se Lolić kroz smeh, epizode iz detinjstva.

foto: Nebojša Mandić

Reditelj i sin Danice Maksimović Miloš Lolić naporno radi ovih dana, a naša poznata glumica će prvi put zaigrati u njegovom komadu "Yankee rose“, po tekstu Slobodana Obradovića, koji će premijerno biti izveden 5. novembra na maloj sceni "Predrag Pepi Laković“ Beogradskog dramskog pozorišta od 20 časova.

U predstavi igraju Danica Maksimović, Ivana Nikolić, Iva Ilinčić, Milan Čučilović, Sara Ristić, Luka Grbić, Ivan Zablaćanski, Amar Ćorović, Dimitrije Cincar – Kostić, Džonatan Mastor Lumbila, Mladen Lukić i Miloš Jakovljević.

