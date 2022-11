RAZVELA SE NAKON 18 GODINA BRAKA, PA PROCVETALA! Mreže za ZABAVLJANJE gore zbog dame koja je u 5. deceniji: Izgleda neverovatno!

Ema Šepard (42) iz Blekpula u Engleskoj razvela se od muža posle 18 godina braka i priznala je da se zbog toga osećala 'bezvredno' i da ju je suprugov zauzet život činio nesrećnom.

Nakon razvoda usledila je neverovatna transformacija, koju pripsuje upravo činjenici da je napustila oca svoje dece i pridruživanju Tinderu. Odrakla se brze hrane i počela češće da pravi zdrave obroke. Počela je i da obraća više pažnje na svoj izgled i izlaske, što je na kraju dovelo do toga da otvori profil na Tinderu, aplikaciji za 'zabavljanje'.

Pažnja koju je tamo dobila veoma joj prija, a otkrila je i da joj se javio muškarac koji tvrdi da je bio u rijalitiju 'Ostrvo ljubavi'.

- Veoma sam srećna što sam preokrenula svoj život. Osećam se odlično i mislim da sva lepota proizlazi iz tog osećaja. Osećam se kao da sam u oblacima. Pre sam samo naporno radila i brinula o svima ostalima. Ali posle razvoda, shvatila sam da je došao red na mene. Izgledala sam staro, prazno i iscrpljeno, ali sada živim svoj najbolji deo života. Srećna sam i izgledam potpuno drugačije - iskrena je Ema.

Udala se za bivšeg muža 2000. godine kada je imala 22 godine.

- Udala sam se za ceo život. Moj život su činili on, naše devojke i posao. Osećala sam se kao da mi je život kako treba - rekla je ona, alii veza je počela da puca pre nekoliko godina, a njen muž se na kraju odselio u januaru 2021. godine. Završili su razvod u oktobru iste godine.

- Osećala sam se jako loše nakon što je otišao, to me je stvarno slomilo. Osećala sam se bezvredno, imala sam napade panike. Nisam imala poverenja u sebe i izolovala sam se od svih. Samo sam ostala, radila sam da platim račune i tako sam živela dan za danom - rekla je ona.

- Jednog dana sam se probudila i pomislila da dolazim iz porodice jakih žena, i ja sam slobodna žena i mogu da napravim nešto od svog života. Shvatila sam da mogu mnogo više. Osećala sam se kao da je neka sila povukla mene i da je neko pazio na mene - prisetila se ona i dodala da je nakon slušanja pesme Keti Peri „Roar“ odlučila da počne da trči.

Prvo je odlučila da promeni svoju garderobu, zamenivši svoje uobičajene pantalone suknjama, štiklama i kaputima jarkih boja. Po prvi put je počela da nosi crveni karmin, a svoju lošu naviku da puši 20 cigareta dnevno smanjila je na samo četiri.

Ema, koja inače ne pije, takođe je našla pomoćni posao u koktel baru gde je radila dve noći nedeljno i pet puta nedeljno išla u teretanu. Promenila je svoje navike u ishrani tako što je sendviče sa slaninom, jaja i čips zamenila testeninom sa piletinom i domaćim bolonjezom.

- Sada je sve u vezi sa mnom potpuno drugačije. Ljudi kažu da izgledam neverovatno u poređenju sa pre, a mislim da je to zato što sam tako srećna iznutra. Najčudnije mi je što sam zaista verovala da sam srećna u braku. Sada razumem da sam bila emotivno loša jer sam stalno brinula za sve oko sebe. Sada se samo smejem sve vreme. A ovo je tek početak - radosno zaključuje Ema, koja još uvek nema novog partnera, ali traži ljubav na Tinderu.

- Bilo je smešno što me je nazvao momak koji je bio na 'Ostrvu ljubavi'. Prvo ga nisam prepoznala, ali sam pomislila - ovako izgleda moj tip muškarca. Shvatila sam to kada smo ćaskali na Snepchatu i ja videla njegove video snimke. Slao mi je poruke kako sam lepa i da ne izgledam kao da imam 42. To mi je laskalo, ali me i šokiralo i bilo mi je prilično smešno - rekla je Ema.

