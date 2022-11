ČARLS JE DO 40. IMAO LIČNOG SOBARA ZA SVOG PLIŠANOG MEDU: Naljutio se i zamalo UBIO Dajanu jer nije dala da ga UŠUŠKAJU SA NJIM!

Navike istaknutih članova kraljevske porodice uglavnom su držane u tajnosti, ali ponekada procuri poneka informacija i tada tračevi krenu da se šire širom sveta.

Svet bio šokiran kada se saznalo da je princ Endru vrištao kada mu medvedići na krevetu nisu poređani kako treba, a priče posluge potvrdila je u neku ruku i njegova bivša supruga Sara Ferguson. Međutim, sada se saznalo da se ni kralj Čarls ne razlikuje previše od svog brata.

foto: Stephane De Sakutin / MirrorPix / Profimedia

Naime, prema novoj knjizi, kralj Čarls je bio vezan za svog plišanog medveda iz detinjstva čak i kada je odrastao. U biografiji "The King: The Life of Charles III", objavljenoj 8. novembra, Kristofer Andersen piše da je bivši kraljev sobar od poverenja, Majkl Foset, bio zadužen za brigu o plišanoj životinji — kada je Čarls bio u četrdesetim.

Svaki put kada je igračku bilo potrebno popraviti, bivša kraljevska dadilja Mabel Anderson je izvođena iz penzije kako bi izvršila neophodne popravke.

Prema rečima bivšeg sobara, penzionisana dadilja "bila je jedino ljudsko biće koje je smelo da prinese iglu i konac plišanom medvedu princa Čarlsa. Bio je već u četrdesetim godinama i svaki put kada je tog medveda trebalo popraviti, pomislili biste da je to njegovo sopstveno dete koje ima tešku operaciju", piše Andersen.

Sobar Foset je takođe bio zadužen da cedi pastu za zube na četkicu za zube tadašnjeg princa od Velsa sa monogramom, da mu obrije lice, da mu pomogne da obuče pantalone i zaveže cipele. Slagao bi mu kraljevsku pidžamu i svake noći spuštao krevet.

foto: Profimedia

I od osoblja zaduženog za baštu se očekivalo da ispuni stroge Čarlsove zahteve, piše Paga Six. Glavni baštovan, svaki dan se budio sa spiskom "uputstava i pritužbi koje je njegov šef napisao crvenim mastilom".

Tadašnji princ bi stajao na svom tremu i, ako nije zadovoljan poslom koji obavljaju pejzažni radnici, navodno bi im preko zelenog megafona vikao naređenja.

- Za nekoga ko je rekao da je bio maltretiran kao dete, princ Čarls je očigledno uživao u maltretiranju nas - rekao je Andersenu zaposleni u Hajgrouvu i dodao:

- Mogao je da bude prijatan i ljubazan, ali je isto toliko vremena bio neraspoložen i zao. Nije dvaput razmišljao o tome da te uvredi ako nešto pogrešno uradiš.

(Kurir.rs/Wanted)

