DEVOJKA JE NOSILA JEDNOSTAVNU MASKU, A DEČKO JE OSTAVIO: Doživela je ŠOK kada joj je rekao da je PREVIŠE NEPRIKLADNO OBUČENA!

Pija Blosa krenula je na dobru žurku povodom Noći veštica, ali to se nije lepo završilo s obzirom da ju je dečko ostavio nakon što joj je rekao da smatra da je njen kostim previše neprikladan.

Ona je odlučila da obuče kostim krvave Plejboj zečice, koji se sastojao od crnog trikoa, pantalona, štikli i crnih zečjih ušiju, ukombinovan sa leptir mašnom. Pija je na TikTok-u podelila video u kojemu je pokazala kako je njen kostim izgledao, ali je i ispričala šta joj je tadašnji dečko rekao.

- Kao što vidite bila sam Plejboj zečica i nosila sam samo pantalone koje su prilično tamne, iako su na zadnjici malo prozirne. Moj novi dečko tražio je da i njega pozovem na tu žurku, iako sam izlazila sa dve drugarice koje nisu pozvale svoje momke. Ignorisala sam to jer nisam htela da se svađam te večere, ali onda sam objavila sliku na svom Instagram storiju, a on mi je napisao: "Nećeš valjda u tome da ideš napolje? Pa vidi ti se cela zadnjica" - rekla je Pia.

Posle joj je rekao i da je kostim vrlo neprikladan, i da od prijateljice kod koje se spremala uzme neke normalne pantalone. Na to se ona naljutila i rekla mu da ne planira da uništi svoj kostim.

- Tada je odustao i mi smo otišle na žurku. Tamo sam upoznala momka koji je bio obučen kao veliko jaje i pitao me da li želim da menjamo kostime iz šale, na šta sam ja pristala. Obukla sam kostim i mislila sam da će to da se svidi mom dečku, jer sada ništa nije bilo neprikladno, ali prevarila sam se. Video je moje slike i zvao me nekoliko desetina puta na telefon.

Pitao je čiji je to kostim i zatim je optužio da je spavala s tim dečkom, pa da joj je zato dao svoj kostim. Ona je tada pobesnela i počeli su da se svađaju, pa joj je on rekao da je ostavlja.

Ona mu je samo poklopila slušalicu i nikada ga više nije videla.

- On je kasnije svima ispričao da me ostavio jer sam spavala sa nekim drugim u tom izlasku, iako se to nikada nije dogodilo. Iskreno, drago mi je da je tako ispalo jer ta veza zaista nije imala budućnosti - zaključila je Pia.

(Kurir.rs)

