OD JEDNE PESME SVAKE GODINE ZARADI MILIONE: Svet je služa TOKOM PRAZNIČNE SEZONE već skoro 3 decenije, pa pevačica PLIVA U NOVCU!

Maraja Keri je 29. oktobra 1994. godine objavila pesmu "All I Want for Christmas is You", koja je danas pesma sa najdužim stažom na top listama. Upravo taj detalj doveo je do toga da slacna pevačica postane "kraljica Božića" jer se zna da je dolazak novembra u Americi znak da sezona ovog hita počinje.

Prima izveštaju kompanije RIAA koja se bavi analizom i statistikom prodaje "All I Want for Christmas" samo 2017. godine Maraji je donela 60 miliona dolara. Pevačica je rekla da je uspeh numere i dugovečnost posledica njene tvrdoglavosti i upornosti.

- Zapravo, ja sam sponzorisala sve nastupe u poslednjih 15 godina kako bih promovisala tu pesmu. Čak i onda kada izdavačka kuća nije htela prstom da mrdne, a zarađivali su od nje. Ipak, ja sam je napisala zajedno sa Volterom Aanasifom i znala sam da ljudi širom sveta vole tu pesmu, pa sam uradila sve za nju - rekla je Maraja Keri.

"All I Want for Christmas is You" dospela je tokom 28 godina nekoliko puta na prvo mesto u Velikoj Britaniji, Švedskoj, Švajcarskoj, Sloveniji, Singapuru, Protugalu, Poljskoj, Grčkoj, Australiji, Danskoj, Kanadi, Mađarskoj itd.

Zbog neverovatnog uspeha pesma je do sada prodata u preko 50 miliona primeraka i Maraja svake godine zarađuje astronomski novac od dva meseca emitovanja pesme koja se neprestano vrti u toku praznične sezone.

Već prvog novembra ove godine pesma je za jedan dan skočila na 60. mesto po slušanju na servisu Spotify i očekuje se da će "kraljica Božića" opet vladati vrhovima top lista do kraja decembra sa pesmom iz 1994. godine.

