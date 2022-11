PONOSNA SAM ŠTO SAM GOSPOĐA AFLEK: Džej Lo otkrila zbog čega je PROMENILA PREZIME, a evo šta je rekla o BIVŠOJ SUPRUZI svog muža

Poznata pevačica i glumica Dženifer Aflek (Lopez) zvezda je novog broja američkog "Voga" u kojem iskreno govori o svom braku sa Benom Aflekom.

Dženifer i Ben Aflek venčali su se u Las Vegasu u julu ove godine, a već tokom sledećeg meseca uživali su na još jednoj raskošnoj trodnevnoj ceremoniji u Džordžiji.

foto: Printskrin/Instagram

U intervjuu za "Vog" pevačica je rekla da je njihov brak moderna veza. Istakla je da je ponosna što je uzela prezime svog muža i da smatra da je ta odluka dodatno osnažuje, a onda je rekla da u tome nema ničeg romantičnog.

- Ljudi će me i dalje zvati Dženifer Lopez. Ali moje zvanično prezime biće Aflek jer smo mi zajedno. Mi smo muž i žena. Ponosna sam na to.

- Mislim da to nije problem... Nije to nešto tradicionalno. Nema tu nikakve romantike (misleći na samu odluku). Osećam se kao da je to moćni potez, znate na šta mislim? U velikoj meri kontrolišem svoj život i sudbinu i osećam se moćno kao žena i kao čovek. Mogu da razumem da ljudi imaju svoja osećanja prema tome, i to je takođe u redu - priča Lopezova

foto: Seth Browarnik/startraksphoto.co / INSTAR Images / Profimedia

Džej Lo je otkrila realnu sliku koja se krije iza njene odluke o promeni prezimena koja se nije dopala njenim fanovima, te je ispričala kako se ona zapravo oseća zbog toga:

- Ali ako želite da znate kako se osećam u vezi sa time... osećam se kao da je to nešto romantično. Još ima u sebi tradiciju i romantiku, a možda sam ja baš takva devojka.

Dženifer i Ben zabavljali su prvo od 2002. do 2004, godine. On se potom oženio glumicom Dženifer Garner, 2005. pa se od nje razveo 2018 (u tom braku dobili su troje dece).

U međuvremenu, Dženifer se udala za Marka Entonija 2005. godine, a tri godine kasnije dobili su blizance Emu i Maksa, koji sada imaju 14 godina. Razveli su se 2014. godine.

- Mnogi ljudi nisu želeli da Ben i ja budemo zajedno. Izgubili smo jedno drugo pa se ponovo pronašli - dodaje Dženifer.

- Bili smo tako mladi i tako zaljubljeni u to vreme, zaista smo bili veoma bezbrižni... Živeli smo svoje živote, bili srećni. Nismo morali da s ekrijemo od bilo koga ili da budemo diskretni.

Samo smo živeli bez skrivanja ispostavilo se da nam se to obilo o glavu. Bilo je mnogo toga ispod površine, ljudi koji nisu želeli da budemo zajedno, ljudi koji su mislili da ja nisam prava osoba za njega",rekla je zašto su ona i Ben raskinuli vezu pre 20 godina.

Dženifer je govorila i o pomirenju sa Aflekom ne skrivajući da se bojala da li će uspeti, drugi put.

- Da li ljubav postoji? Da li je realna? Nikada nisam bežala od činjenice da sam za mene postoji prava ljubav, prava ljubav. Ljudi u mom životu znaju da je on bio veoma, veoma posebna osoba u mom životu. Kada smo se ponovo povezali, ta osećanja u meni bila su i veoma realna...

Ne znam da li ovo preporučujem svima. Ponekad prerastete jedno drugo, ili se jednostavno razvijate drugačije.

Nas dvoje smo se izgubili i ponovo našli. Da ne diskreditujem nešto između toga što se dogodilo, jer su sve te stvari takođe bile stvarne. Sve što smo ikada želeli je da nekako pronađemo mir u svojim životima kako bismo zaista osetili onu vrstu ljubavi koju osećate kada ste veoma mladi i pitate se da li to možete ponovo da imate.

Ja sam prijatelj njegovoj deci, on je prijatelj mojoj deci.

Dženifer je na tren sumnjala u pomirenje i zbog svih veza koje je doživela. Ljubavni život je opisala kao vrtešku, tobogan... putovanje koje jeste misterija. Pričala je i oo odnosu njene dece sa Benom. Napomenula je da su Ema i Maks sada tinejdžeri i da se bore sa mnogim emocijama.

- Njegova deca imaju novog saveznika u meni, a moja deca imaju novog saveznika u njemu, nekoga ko ih zaista voli i brine o njima, i on može imati drugačiju perspektivu o nečemu i može da mi pomogne da vidim stvari koje inače ne mogu o svojoj deci jer sam tako emotivno vezana za njih - istakla je.

Dženifer Garner

Dženifer Aflek je u dobrim odnosima sa ocem svoje dece Markom Entonijem. Sa druge strane, bivša supruga Bena Afleka, Dženifer Garner našla se u žiži skandala kada je Ben prošle godine rekao da se osećao zarobljenim u tom braku i da nikada ne bi pobedio alkoholizam da se nije razveo.

Ipak, govoreći o bivšoj ženi svog muža, Džej Lo je imala samo lepe reči napominjući da je glumica "neverovatan roditelj i da ona i Ben zaista dobro funkcionišu zajedno".

(Kurir.rs/Vog)

