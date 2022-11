NE SME NI SA KIM DA KOMUNICIRA: Otkriveni POTRESNI detalji O STANJU Brusa Vilisa nakon TEŠKE DIJAGNOZE! Poražavajuće vesti

Glumac Silvester Stalone podelio je s javnošću novosti o zdravstvenom stanju svog kolege Brusa Vilisa, nakon što se Vilis ranije ove godine zbog teške bolesti zauvek povukao iz sveta filma.

Stalone je u razgovoru za The Hollywood Reporter otkrio kako je Brus.

foto: Michael Germana Collection / Everett / Profimedia

"Brus prolazi kroz stvarno, stvarno teške trenutke. Ne sme da komunicira ni sa kim. To me ubija. To je tako tužno", rekao je Stalone. Vilis i Stalone sarađivali su zajedno na dva filma iz trilogije "The Expendables", a u trećem nastavku Vilis je zamenjen Harisonom Fordom.

Kada je Vilisova dijagnoza objavljena u martu, Stalone se među prvima javio s porukom podrške na društvenim mrežama. Uz neke Vilisove slike, Stalone je napisao: "Znamo se celu večnost. Molimo se za tebe i tvoju divnu porodicu."

foto: Profimedia

Podsetimo, porodica Brusa Vilisa je krajem marta potvrdila da mu je dijagnostikovana afazija, razorno stanje mozga koje može da dovede do gubitka sposobnosti razumevanja ili izražavanja govora. Vilis se u potpunosti povukao iz javnog života i otkako se penzionisao, gotovo na kašičicu su izlazile informacije o njegovom zdravstvenu stanju.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume