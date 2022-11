ZNOJ BI SAMO NEKONTROLISANO CURIO, I BARAK JE TO PRIMEĆIVAO: Mišel Obama OGOLJENO progovorila o onome o čemu mnoge žene ĆUTE!

Bivša američka prva dama, Mišel Obama, u intervjuu za magazin People ispričala je kako se nosi s menopauzom. To je deo njenog nastojanja da o temi hormonalnih i drugih promena u ženskom telu, koje prolazi svaka žena nakon prestanka menstruacije, prestane da se govori tiho i kao da se radi o nečemu sramotnom.

- Nema puno razgovora o menopauzi. Prolazim kroz to i znam da sve moje prijateljice prolaze kroz to. A informacija je još uvek malo - objasnila je Obama.

U intervjuu za magazin People, u kojem je najavila svoju novu knjigu "The Light We Carry", ispričala je kako su, dok je živela u Beloj kući, ona i njene prijateljice redovno zajednički vežbale. Vežbački režim nije bio baš lak. Tada je Mišel, zbog svog zapovednog stava i upornosti dobila nadimak "Drillmaster".

Ista ta grupa žena sada je međusobni oslonac dok prolaze kroz menopauzu.

- Kada se okupimo, uvek malo vremena provedemo razgovarajući o tome. Rešavamo nedoumice, delimo iskustva. Imamo i doktorke ginekološkinje u društvu, pa možemo da dobijemo i stručne odgovore - objasnila je.

Ona je oduvek bila popriličan "frik" što se tiče vežbanja, ali je u intervjuu rekla da su se njeni treninzi s godinama menjali.

- Razlog je i menopauza, ali i starenje. Shvatila sam da ne mogu da se opterećujem ​​kao pre. To mi ne ide. Kad nategnem mišić ili se previše napregnem, gotova sam. Duže mi treba da se oporavim i vratim - objasnila je.

Tokom mandata njenog supruga, svet je bio opsednut njenim rukama - savršeno mišićavim, a opet savršeno ženstvenim. Razni mediji objavljivali su vežbačke programe i pisali šta treba činiti da bi se dobro izgledalo u haljinama i košuljama bez rukava kakve je Mišel Obama rado nosila. Svaku priliku je prva dama koristila da promoviše vežbanje, kretanje i zdravu ishranu, a u prostorima oko Bele kuće nikad nije bilo toliko vežbača svih generacija.

Ipak, njoj više nije cilj da ima "ruke Mišel Obame", ni da bude mišićava i "bolja od svih".

- Samo želim da nastavim da se krećem - rekla je. Danas se fokusira na vežbe istezanja kako bi ostala fleksibilna, umesto da se opterećuje napornim kardio vežbama.

- Želite da postignete balans tako da ostanete u dobroj formi, ali i da budete dobri prema svom telu i ostanete u igri - objasnila je i dodala kako su poput mnogih žena u menopauzi, i ona i njene prijateljice dobile koji kilogram više.

- Nikad se nisam vagala, niti se bavim brojkama. Međutim, kada ste u menopauzi, kilogrami se polako prikradaju tako da ih ni ne primetite. Počnete da nosite odeću s rastegljivim strukom i trenerke i dok trepneš, ne možeš da obučeš nešto što si prošle godine mogla. Odlučila sam da pripazim, ali da ne budem opsednuta težinom.

Obama je u intervjuu rekla da se oseća "blagoslovenom" u ovom razdoblju života.

- Koža mi je još uvek zdrava. Kosa mi je još na glavi. To su stvari za koje moram da računam kao blagoslove - rekla je i dodala - Još uvek sam fizički aktivna i želim i dalje da budem takva.

Bivša prva dama je još 2020. godine u svom podkastu otkrila da je počela da koristi hormonsku terapiju dok je živela u Beloj kući.

- Imala sam nekoliko puta valunge, talase vrućine, pre nego što sam počela da uzimam hormone. Sećam se da mi se to jednom dogodilo u predsedničkom helikopteru. Obučena sam, sređena, moram da izađem iz helikoptera, uđem na događaj gde me čekaju, a ja se osećam kao da su mi ugradili pećnicu i uključili je na najvišu temperaturu, pa je sve počelo da se topi. Pomislila sam: "Pa, ovo je ludo. Ne mogu ja to." Tada je rekla i kako je nekoliko zaposlenih Bele kuće iz ekipe njenog supruga prolazilo isto. Stoga je odlučila da ispriča suprugu, predsedniku Baraku Obami, šta se događa u životima žena oko njega.

- Mogao je to da vidi na nekome, jer bi znoj samo počeo da curi niz lice kod valunga, i pita se šta se događa - prisetila se i dodala - I ne, nije se raspao kada je otkrio da ima nekoliko žena u njegovom osoblju koje su prolazile kroz menopauzu. Rekao je samo: "Oh, pa uključite klimu."

Njena knjiga "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times", izlazi 15. novembra, a reč je o svojevrsnom nastavku njenih hvaljenih memoara "Becoming". U knjizi, kažu izdavači, Obama "deli praktičnu mudrost i moćne strategije kako ostati pun nade i uravnotežen u današnjem krajnje nesigurnom svetu".

