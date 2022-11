DA LI PREPOZNAJETE GLUMCA SA SLIKE? Oženio 30 godina mlađu, pre toga bio u braku samo 4 dana i sve pare spiskao na BIZARNE stvari

Rođen je kao Nikolas Kim Kopola 1964. godine, a čuveni režiser Frensis Ford Kopola (Kum I, II i III, Apokalipsa danas, Drakula) mu je stric, a kako je želeo sam da se probije u Holivudu, uzeo je drugo prezime.

Njegova karijera je krajem osamdesetih i devedesetih bila u punom zamahu i on je bio jedan od glavnih faca u Holivudu. Glumio je u filmovima kao što su Opčinjena Mesecom sa Šer, Vampirov poljubac, Divlji u srcu, Napuštajući Las Vegas "Face Off" sa Travoltom, zatim "Rock" sa Konerijem, "Con Air"...

foto: Profimedia

Predviđali su mu blistavu karijeru, ali eksčentričan kakav jeste, on se na tom putu malo izgubio, pa je novac (oko 150.000.000 dolara) nemilice trošio na veoma bizarne stvari što ga je dalje guralo u velike dugove, a da bi ih otplatio, prihvatao je bukvalno bilo kakve uloge i kako su mu iz poreske stalno visili nad glavom, morao je da se povuče sa javne scene i od tada smo ga uglavnom gledali u nezavisnim (indi) filmovima.

Kako je glumac upao u silne dugove?

Naime, kupovao je nekretnine širom sveta (što je i razumljivo), zatim ostrvo i gomilu automobila, ali u Holivudu se to nekako i podrazumeva.

E sad dolazimo do bizarnih stvari: kupovao je smanjene pigmejske glave, lobanja dinosaurusa, grobnicu u obliku piramide visoku oko tri metra u kojoj želi da bude sahranjen koja se nalazi u Nju Orleansu, hobotnicu koja mu navodno pomaže da glumi. Tu su brojne i kolekcije stripova, a među njima je i prvi broj Supermena što ne treba da čudi jer je glumac fasciniral ovim super junakom, a čak mu se i sin zove Kal-el.

foto: Profimedia

Glumac je sada otplatio sve dugove, a ljudim širom sveta ga obožavaju i hvale njegovo umeće iako ga često kritikuju zbog izbora mnogo mlađih partnerki.

On je trenutno u braku sa Riko Šibate (27) sa kojom je dobio dete početkom septembra ove godine.

foto: Profimedia

Pre Rike, bio je u braku sa šminkerkom Eriko Koike (37) i to samo 4 dana 2019. godine jer je bio uplašen da će mu izabranica uzeti pola imovine. Zatim je bio oženjen konobaricom Alis Kim (36) od 2004. do 2012. godine, zatim sa ćerkom Elvisa Prislija, Lisom Meri od 2002. do 2004. i glumicom Patrišom Arket od 1995. do 2001.

foto: Profimedia

Ako do sad niste pogodili, u pitanju je jedan jedini i neponovljivi - Nikolas Kejdž. Fotografije na kojima ne liči na sebe su nastale na setu filma u Torontu.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:49 NAŠ SLAVNI GLUMAC IGRAO U FILMU HARI POTER! U emisiji Pusti brigu otkrio malo poznate detalje o snimanju OSTAĆETE BEZ TEKSTA