ONA SE RAZMEĆE S BOGATIM VERENIKOM, A JA NEMAM NI ZA HLEB: Sestra Ronaldove Georgine na IVICI EGZISTENCIJE oplela po njoj!

Patrisija Rodrigez, sestra Georgine Rodrigez, verenice fudbalera Kristijana Ronalda, progovorila je o tome da je švorc i da joj njena slavna sestra finansijski ne pomaže. Patrisija kaže da već tri godine živi bez stalnog krova nad glavom, a pritom mora da gleda kako se njena sestra razmeće svojim raskošnim životom na društvenim mrežama. Pomalo joj teško pada što njena sestra putuje svetom sa svojim verenikom fudbalerom i odseda u luksuznim vilama, dok ona ponekad nema šta da jede.

"Švorc sam, a sestra mi ne pomaže. Najviše me to boli zbog moje dece, a ne zbog mene. Uostalom, ja mogu da preživim samo s parčetom hleba, ali moja deca, koja su njeni nećaci i nećakinje, ne mogu. Nisam to očekivala od svoje sestre. Ponekad imamo šta da jedemo, ponekad nemamo. Imam dovoljno da platim stanarinu, ali ponekad nemam čak ni za to", rekla je za špansku TV emisiju "Socialite".

33-godišnja Patrisija kaže da je njen odnos s 28-godišnjom Georginom turbulentan, a to se posebno odrazilo nakon smrti njihovog oca 2019. godine. Takođe je dodala da zbog svoje sestre "još uvek nema pepeo svog oca".

"Georgina, treba mi tvoja pomoć, ti si moja sestra. Znam da nemaš nikakve obaveze ni odgovornosti, ali kako si podrška drugima i dobra si s drugima, barem budi takva i prema svojim nećacima i nećakinjama", poručila je Patrisija javno svojoj sestri.

Zanimljivo je i da Georgina nije spomenula Patrisiju u dokumentarcu o svom životu, "Yo Georgina", koji je u januaru objavljen na Netflixu. U njemu govori samo o svojim prijateljima, deci i drugoj sestri Ivani.

Georgina i Patrisija imaju istog oca, Horhea Eduarda Rodrigeza, ali mu je Patrisija ćerka iz veze s bivšom partnerkom, koja se takođe ne pojavljuje u dokumentarcu o Ronaldovoj verenici. Nakon što joj je majka preminula kad je imala samo 11 godina, Patrisija je otišla da živi s ocem, Georginom i Ivanom.

"Uvek sam se osećala odvojeno od njih. Odmah su me smestili u internat, a moje sestre su čuvale neke devojke. Jednom sam joj tražila potpisanu Ronaldovu majicu za svog svina. Rekla mi je da ne želi da ga gnjavi, da je na odmoru", ispričala je u jednom od svojih prvih intervjua.

