DALI SU MI OTKAZ KAD SU SAZNALI DA IMAM RAK: Voditelj koji gubi bitku s TEŠKOM BOLEŠĆU optužuje producente! Nisam to zaslužio!

Televizijski voditelj Džoni Irvin optužio je producente emisije "Mesto pod suncem" da su mu dali otkaz nakon što im je rekao da ima rak u terminalnoj fazi.

Irvin je za The Sun rekao da ga je Freeform Productions "isplatio za ostatak sezone i nije obnovio njegov ugovor", što je "bilo stvarno nisko". Ranije ovog meseca otkrio je da mu se rak pluća proširio na mozak.

Irvin je voditelj emisije "A Place in the Sun" od 2004. godine, a od 2010. pojavljuje se u emisiji "Escape to the Country" na BBC One. Rak mu je dijagnostikovan 2020. i prognozirano mu je šest meseci života, ali svoju dijagnozu nije javno objavio do nedavno.

"Mogao sam da radim na emisiji 'Escape to the Country' i putujem na nekoliko dana. Kada su mi rekli da ne mogu, srce mi je bilo slomljeno. To što više ne radim na emisiji uticalo je na moje mentalno zdravlje. Sada sam porodičan čovek, ali volim da budem voditelj, putujem i zarađujem novac za svoju porodicu. Nisu mislili na mene", kazao je Irvin.

"Nakon dve nedelje nova osoba preuzela je emisiju. Mislim da sam nakon 18 godina zaslužio malo više poštovanja. To je ipak bio moj prvi televizijski posao", dodao je voditelj.

Freeform i Channel 4, na kojem se emisija prikazuje, rekli su da "nijedan kamen nije ostao neprevrnut" u potrazi za načinom da on ostane, ali nisu mogli da dobiju osiguranje.

"Iako nismo mogli da nastavimo da snimamo s njim u inostranstvu, drago nam je što je mogao da ostane kao deo našeg tima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mi, naravno, razumemo koliko to mora da bude frustrirajuće za njega u ovom neverovatno teškom trenutku", rekli su u saopštenju.

(Kurir.rs/ The Sun)

Bonus video:

01:00 Vrteo sam one pljeke srećan kao Sunđer Bob