HARI SAV BES ISTRESAO NA VILIJAMA I KEJT: Evo šta se krije u MEMOARIMA odbeglog princa! Poštedeo je NAJOMRAŽENIJEG ČLANA porodice

Britanski princ Hari, vojvoda od Saseksa, dao je "eksplozivan" intervju za TV emisiju "60 Minutes" kako bi promovisao svoje memoare pod nazivom "Spare", a njegov razgovor s Andersonom Kuperom trebalo bi da bude emitovan u nedelju, 8. januara. Princ, ili barem njegovi savetnici, mudro su izabrali najstariji i najgledaniji televizijski magazin u Severnoj Americi za najavu knjige od koje se svima u Ujedinjenom Kraljevstvu diže kosa na glavi.

Američki i britanski mediji prenose kako je Hari s Kuperom podelio niz detalja o knjizi koja izlazi 10. januara. U kratkom trejleru intervju su nazvali "razotkrivajućim", a Harijevu biografiju "eksplozivnom".

Poznato je i da je o svojoj knjizi 38-godišnji princ progovorio i za britanske medije - snimio je veliki intervju s Tomom Brejdbijem za ITV-ovu najvažniju dnevnu informativnu emisiju "News on Ten". Brejdbi je bivši kraljevski dopisnik za ITV, prijatelj je Saseksovih i prethodno ih je intervjuisao za dokumentarac o njihovoj turneji po Africi 2019. godine, dok se još činilo da u kući Vindsor cvetaju ruže, a Hari i njegova supruga Megan imali gomilu fanova na Ostrvu.

Očekuje se da će Hari u memoarima izneti detalje o nesuglasicama između njega i njegovog starijeg brata Vilijama, princa od Velsa. Još od trenutka kada je najavio da će pisati knjigu "u kojoj će reći sve", za šta je od izdavača dobio 20 miliona dolara, stručnjaci za kraljevsku porodicu i običan svet svesni su da bi oni mogli potpuno da razore ionako narušen odnos braće.

I sam naslov knjige - "Spare" (Rezervni), što je ironičan ili tačnije, pomalo pogrdan naziv za osobu koja je druga u naslednom redu u kraljevskim porodicama i verovatno nikad neće sesti na presto ili rezerva "za svaki slučaj", nagovestio je da odbegli princ neće biti blagonaklon prema svojoj porodici.

Doduše, sve što on i njegova supruga Megan rade (i to za milionske iznose), od intervjua do dokumentaraca, predstavlja kao eksplozivan i razotkrivajući sadržaj, a onda se pokaže da su najave apsolutno sjajno odrađene i puno bombastičnije nego ono što se zaista nudi u raznim uracima ovog para. Takođe, veliko je pitanje šta bi to još Hari mogao da otkrije i na koji još način povrediti brata, oca i ostatak porodice nakon niza intervjua, počevši s onim kod Opre Vinfri i nakon poprilično dosadnog šestodelnog dokumentarca "Hari i Megan".

Nagađa se da bi u knjizi to mogli da budu, recimo, napadi na Kejt, princezu od Velsa, Vilijamovu suprugu. Kejt su on i Megan poprilično izvređali u svom dokumentarnom serijalu predstavljajući je kao hladnu i proračunatu osobu.

Pre nekoliko dana jedan neimenovani izvor koji je, navodno, imao prilike da vidi neke delove priče, za The Sunday Times je rekao: "Generalno, mislim da će knjiga biti znatno gora za njih nego što kraljevska porodica očekuje. Čarls je prošao bolje od očekivanog, ali Vilijamu će biti jako, jako teško, a zasigurno i Kejt. Tu su svi detalji i opisi svađa među braćom. Ne vidim kako će nakon toga moći da se pomire".

Zanimljivo je, ako se može verovati raznim "poverljivim informatorima", da je jedna osoba pošteđena žestokih napada, i to ona za koju se očekivalo da će u memoarima biti glavni krivac za sve loše u njegovom životu - kraljica supruga Kamila. Govorilo se kako Hari u knjizi želi da je uništi, ali čini se da se predomislio i fokusirao na brata i njegovu suprugu, dakle budućeg kralja i kraljicu. Čini se da je Hariju neko rekao da bi napad na suprugu njegovog oca, značio prelazak crvene linije i izazvao Čarlsov bes. Kralj, iako povređen njegovim postupcima i javnim istupima, želi i dalje da ima otvorenu komunikaciju sa svojim mlađim sinom i snajom, te da bude bliskiji s unucima, a pozvani su i na krunisanje 6. maja. No, sve bi to moglo da se promeni 10. januara.

