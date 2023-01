OPAKI PANKER HOĆE NA EVROVIZIJU! Pljuvao kraljicu Elizabetu, pokazao srednji prst eliti, sada peva o VOLJENOJ ženi koja je BOLESNA

Džon Lajdon (66), generacijama pankera poznatiji kao Džoni Roten iz legendarnog benda Seks Pistols hoće da se takmiči na ovogodišnjoj Evroviziji.

Naime, njegov bend Public Image Ltd skraćeno PiL, koji je osnovao 1978. godine posle raspada Seks Pistolsa je u konkurenciji sa pesmom "Hawaii", ali u Irskoj, odnosno na njihovom nacionalnom takmičenju. To ne treba da čudi jer iako rođen u Londonu, Džon Džozef Lajdon je dete irskih migranata, a naslov njegove autobiografije "Zabranjeno za Irce, crnce i pse" dovoljno govori o sentimentu koji ima. A nije zgoreg napomenuti i da ima irski pasoš.

PiL će se takmičiti protiv pet drugih potencijalnih takmičara u selekcionom izdanju Evrovizije TV programa "The Late Late Show" na irskoj nacionalnoj televiziji RTE i to 3. februara.

Pesma sa kojom će se Džon i PiL takmičiti je posvećena njegovoj ženi Nori koja boluje od Alchajmera, a svako ko je se susreo sa takvom situacijom u životu zna kakva je to muka. Balada "Hawaii" je moćna pesma i ljubavno pismo ženi sa kojom je delio i dobro i zlo skoro 50 godina.

- Posvećena je svima koji prolaze kroz težak period na svom životnom putu, sa osobom do koje im je stalo najviše. To je takođe i poruka nade da na kraju ljubav pobeđuje sve - rekao je Lajdon u saopštenju za javnost povodom pesme.

Inače, njegova žena Nora Majer Forester je Nemica koja se bavila glumom i modelingom, ali je najpoznatija kao muzička promoterka i naslednica izdavačke kompanije (Der Spiegel). Posao je započela u Minhenu gde je radila sa Hendriksom, bendovima Jes i Višboun Eš, da bi se zatim preselila u London jer joj je Nemačka bila previše ograničavajuća. U Londonu je štedro podržavala tadašnju boemsko-andergraund scenu i mnogim bendovima je pomagala novčano.

Sa Džonijem Rotenom se upoznala 1975. godine i to u radnji "Sex" Vivijen Vestvud u zapadnom Londonu, a 4 godine kasnije su se venčali u Dizeldorfu. Inače, Džon je 14 godina mlađi od nje. 2018. godine joj je otkriven Alchajmer i od tada je Džoni preuzeo potpunu brigu o njoj, a sve se intenziviralo 2020. godine kada joj se stanje pogoršalo.

- Nora ima Alchajmera... Ja sam njen staratelj sa punim radnim vremenom i neću dozvoliti nikome da se petlja sa njom. Za mene je prava osoba i dalje tu. Ta osoba koju volim je i dalje tu svakog minuta svakog dana i to je moj život. Žalosno je što ona zaboravlja stvari, pa, zar ne zaboravljamo svi? Pretpostavljam da je njeno stanje kao trajni mamurluk. Postaje sve gore i gore, delovi mozga čuvaju sve manje memorije i onda odjednom neki delovi potpuno nestanu - rekao je Lajdon u jednom intervjuu i da su stručnjaci bili impresionirani kako se Nora seća da je rekao da "malo ljubavi ima veliki domet" i da nema nameru da je smesti u starački dom uprkos svim mukama koje njena bolest donosi u život.

Sam Džoni, tada Roten je postao simbom bunta i prezira prema establišmentu kome je svojim pesmama "gurao" prst u oko. Engleski snobovi i ostali pripadnici viših klasa, a donekle i srednji stalež, nenaviknuti na takav vokabular i muziku, bili su veoma neprijatno iznenađeni pogotovo pesmom "God save The Queen" (tako se zove i britanska himna) jer se tu proziva kraljica Elizabeta, njen fašistički režim i odsustvo ljudskosti, pesma je objavljena baš na njen srebrni jubilej 1977. godine kao oštra kritika, čemu je bend i inače bio sklon.

Bend je ušao u istoriju sa samo jednim albumom - Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.

Veliko finale Evrovizije biće održano 13. maja u Liverpulu, a ove godine se neće takmičiti Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija zbog finansijskih neprilika.

