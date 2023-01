"Rezerva". Ovako sebe u najbrže prodavanoj knjizi ikada u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, opisuje Henri Čarls Albert David , svetu poznatiji kao princ Hari.

Otkupljeno je oko 400.000 primeraka memoara, iako su mnogi odlomci procurili u štampu pre zvaničnog objavljivanja. U memoarima koji su objavljeni pre dva dana, Hari otkriva lične borbe i kritički se osvrće na svoju porodicu. Piše o sukobu sa ocem, bratom i maćehom Kamilom.

foto: EPA Andy Rain

Mnogi žude da što pre pročitaju delić memoara. S druge strane, ima i onih, mahom u Velikoj Britaniji, koji se pitaju da li baš sve ima svoju cenu.

Novinarka Duška Jovanić gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je prokomentarisala silnu lavinu kritika na ovu knjigu.

- Prvi utisak kada se čita ta knjiga je "da li je on licemer ili je samo ispao glup". On se u jednom delu hvalio da je ubio 25 talibana. Mada prosto živimo u takvom vremenu gde je zaista ne primereno reći da ste ubili i divlju životinju, a kamoli nekog čoveka. On je tu hteo da sebi na značaju - istakla je Jovanić i dodala:

03:21 PRINC HARI JE ILI LICEMERAN ILI SAMO GLUP Novinarka: Njegov prljav veš odgovara dvoru U SVAKOJ GENERACIJI POSTOJI OSOBA KAO ON

- Što se tiče prljavog veša koji se iznosi, to je sasvim normalno za engleski dvor. Mislim da sama serija, ali i knjiga odnosno prljav veš iz njih, dinastiji vrlo odgovara.

Voditeljku Anastasiju Čanović interesovalo je da li će biti nekog odgovora sa dvora, ali i da li će čitati knjigu.

- Neće se oni žaliti niti odgovarati. To ko kaže da neće čitati, to će jako čitati. To je ono što mi kažemo "guilty pleasure". Poznajući Engleze oni će to sigurno pročitati, ali se neće obraćati jer im sve to ide u prilog. Mi smo takvu osobu kao Hari imali u svakoj generaciji poput princeze Margaret ili Edvard koji se odrekao prestola. Osim toga Hari i Megan moraju da imaju neki posao, a ovo im je posao - rekla je Jovanić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs