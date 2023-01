ZOVU ME MANIJAKOM I TO MI BAŠ LASKA! Britni Spirs se oglasila posle INCIDENTA u restoranu: Nikog nije briga šta RADIM! (VIDEO)

Pevačica Britni Spirs se oglasila putem Instagrama u vezi incidenta koji je izazvala u restoranu u Los Anđelesu. Naime, gosti restorana "Džoi" rekli su da je muzička zvezda imala "maničnu" epizodu i da je počela da viče i nepovezano govorila.

Britni je očigledno toliko uznemirila supruga, Sema Asgarija, da je on navodno izašao iz restorana. Zatim je i ona otišla sa svojim telohraniteljem koji se kasnije vratio da plati račun.

I sama pevačica osvrnula se na incident komentarišući ga u objavi na svom Instagramu.

- Gledala sam jutros "Natural born killers" i dođavola, došla sam do prosvetljenja! Čak sam sigurna da sam nasmejala milijarde koji su me gledali kao Šreka u restoranu. Čak je i moja najbolja prijateljica jedva dočekala da mi ga pošalje jer su svi oni ne razmišle dva puta, zato što smo svi "rođene ubice" (natural born killers). Znam da su mediji pisali o tome kako sam bila pijana. Kao d prate svaki moj korak! Govore o meni kao manijaku, a to mi baš laska, onda imaju m*da da pišu o svim negativnim stvarima koji su mi se dogodile u prošlosti - između ostalog je napisala 41-godišnja Britni.

- Pomislila sam: "Ovo je užasno", ali postoje dve fotografije na kojima sam normalna. Bilo kako bilo, iskreno, znam da nikoga nije briga šta ja radim. Dosadno mi je da pišem ovo kao prokleti idiot - dodala je.

foto: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Britni je uklonila mogućnost komentarisanja na svojim fotografijama, ali su njeni obožavaoci žestoko kritikovali osobu koja je objavila snimak, a i medije koji su odlučili da ga podele.

- Ostavite Britni na miru! To uključuje ljude koji su je snimali! Molim vas, ostavite ovu jadnu ženu na miru, dovoljno je prošla - komentarisala je jedna korisnica Tvitera.

Da podsetimo, Britni je u 2000-ima imala problema s mentalnim zdravljem zbog čega su je njen otac Džejmi Spirs i njen advokat 2008. stavili pod strogi nadzor.

Tokom konzervatorstva koje je trajalo 13 godina imali su potpunu kontrolu nad njenim finanaijama, karijerom, pa čak i medicinskim odlukama. Međutim, pevačica je oslobođena konzervatorstva 2021. nakon što je dala potresno svedočenje na sudu u Los Anđelesu, uključujući i to kako je bila prisiljena da nabavi spiralu za kontracepciju kako bi sprečila rađanje više dece.

Incident u restoranu desio se nekoliko nedelja nakon što su po internetu počele da kruže teorije zavere o njoj. Obožavaoci su bili uvereni da Britni proživljava mentalnu krizu pa su čak optužili njene najbliže da su je montirali u objavama na društvenim mrežama kao paravan za ono što se zapravo događa.

Američki bloger Perez Hilton nedavno je izjavio da mu je njegov prijatelj rekao što se zapravo događa sa Britni.

- Pre svega, iz mnogo razloga, neću ponavljati ono što mi je rekao, ali podelio je sa mnom da su stvari loše - izjavio je u videu na Instagramu ranije ovoga meseca.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

